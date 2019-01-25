البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 | سجل بياناتك الآن

موقع البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية احد روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالإسكندرية بجانب موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث انتهت امتحانات الفصل الأول من العام الدراسي 2018-2019 ، وننتظر تحديد موعد ظهور نتيجة الإعدادية 2019 بالإسكندرية واعتمادها من المحافظ، وما سيتاح من روابط إلكترونية لاستخراج نتائج الطلاب في امتحانات الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس حال انتهاء الغدارات التعليمية من عمليات التصحيح والرصد.

البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية كانت قد وفرت روابط لاستعلام نتائج الامتحانات في شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وذلك لعدم حدوث معوقات خلال استخراج درجات الطلاب في نتيجة إعدادية الإسكندرية 2019 ضمن نتائج النصف الأول من العام الدراسي، والتي ستشمل نتيجة الإعدادية المهنية ومدارس المكفوفين وغيرها من الشهادات المعادلة التي سترد نتائجها في بيان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية حول نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 .

موقع البوابة الإلكترونية محافظة الإسكندرية

الطلاب والطالبات بالصف الثالث الإعدادي في محافظة الإسكندرية، ندرك مدى حرصكم على التعرف على كل ما يستجد من أخبار حول نسب النجاح، وموعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية، وهو الأمر الذي يمكنكم متابعة من خلال زيارة هذا الموضع بشكل دوري، للتعرف على التصريحات الرسمية خاصةً التي ستصدر عن وكيلة وزارة التربية والتعليم الأستاذة آمال عبد الظاهر، ومن خلال موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية وموقع مديرية التربية والتعليم سنوضح لكم روابط النتائج وكيفية الاستعلام برقم الجلوس.

نتيجة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

ناشدت البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي لضرورة تسجيل بياناتهم على الربط الإلكتروني الخاص باستعلام عن درجات الإعدادية 2019 بالفصل الدراسي الأول، من خلال البريد الإلكتروني ورقم الجلوس، وذلك من خلال الدخول على الربط أدناة.

سجل بياناتك نتيجة إعداديه الإسكندرية

الخدمة المقدمة بعالية تم تفعيلها على موقع بوابة الإسكندرية الإلكترونية ويمكن الدخول إليها وتسجيل رقم الجلوس والبريد الإلكتروني للطالب أو الطالبة والاسم.نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية

نتيجة الإعدادية 2019 الإسكندرية برقك الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الإعدادية 2019 محافظة الإسكندرية من رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية برقم الجلوس، وهناك روابط أخرى سنرفقها قريباً، ستفعل بالقرب من الإعلان عن ظهور نتائج.