نتيجة الإمتحانات التجريبية لأولى ثانوي 2019 بالدرجات كل المحافظات وزارة التربية والتعليم – مؤشرات النتيجة انخفاض في الدرجات

انتهى طلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية العامة الجديد، من أداء الإمتحانات التجريبيبة بنظام الأون بوك من العام الدراسي الحالي 2018-2019، وذلك يوم الخميس 24 يناير، وما شهدته الإمتحانات من وقائع الترسيب بنموذج الإجابة الرسمي والذي جعل الكثيرون يعتقدون أن امتحانات أولى ثانوي التجريبية مجرد مسرحية، خاصةً أن درجات الإمتحانات لن تضاف للمجموع وليس بها نجاح أو رسوب وإنما هي تجريبية لإعطاء الطلبة فرصة للتعود على نظام الإمتحانات الجديد وتدريبهم، تمهيداً لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي ستكون بنظام التابلت حسبما أكدت وزارة التربية والتعليم.

حيث استمرت امتحانات الصف الأول الثانوي، لمدة 20 يوم بدأت منذ الثالث عشر من يناير وانتهت يوم 24 يناير الجاري، أدى خلالها الطلبة امتحاناتهم في مواد اللغة العربية – الأحياء – اللغة الأجنبية الثانية – الجغرافيا – اللغة الأجنبية الأولى – الرياضيات – الفلسفة – الفيزياء – التاريخ – الكيمياء، وينتظر الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم معرفة النتيجة والتي ستظهر منفصلة كل محافظة على حدا حسب تصريحات وزارة التربية والتعليم، وستقوم كل مدرسة بنشر النتيجة منفصلة بكشوف الدرجات المعروفة.

نتيجة امتحانات أولى ثانوي التجريبية 2019

ظهرت نتيجة الإمتحانات التجريبيبة لأولى ثانوي في بعض المدارس بمحافظات مختلفة، وذلك بعد يوم واحد من انتهاء الإمتحانات، حيث ظهرت النتيجة في محافظة القليوبيبة بمدرسة ميت كنانة الثانوية، ومحافظة المنوفية بمدرسة تلا الثانوية بنات، ومحافظة الدقهلية بمحافظة مصطفى فهمي الثانوية، ومحافظة القليوبيبة بمدرسة الشهيد أحمد فؤاد للبنين.

وتبين من مؤشرات درجات النتيجة، انخفاض عام في الدرجات خاصةً في امتحان اللغة العربية وهو الإمتحان الوحيد الذي لم يتم تسريبه، وبالتالي فإنه هو الأقرب للأخذ به كمقياس عام لمستوى الدرجات ومستوى تقييم الطالب في النظام الجديد، إذ تراوح متوسط درجات امتحان اللغة العربية بين 35 و 41 درجة من المجموع الكلي وهو 50 درجة، في الوقت الذي حصل فيه عدد قليل من الطلبة على مجموع 48 درجة وحصل عدد آخر من الطلبة على مجموع أقل من 30 درجة.

يذكر أن الإمتحانات التجريبية – الأوبن بوك – لأولى ثانوي هذا العام، قد شهدت حضور 581 ألف و355 طالب وطالبة، وقد قام المركز القومي للإمتحانات والتقويم التربوي بوضع الإمتحانات مراعياً قياس معدل الفهم والإستيعاب للطلبة بعيداً عن الإعتماد على الحفظ، حيث تم وضع أسئلة موضوعية واختيار من متعدد، وقد تمت عمليات التصحيح للإمتحانات التجريبية داخل المدارس، ولن يتم احتساب الدرجات في المجموع التراكمي للثانوية العامة، بإعتبارها امتحانات تدريبيبة لتدريب الطلبة على النظام الجديد.