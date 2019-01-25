“تخفيضات” كتالوج عروض عيد ميلاد كارفور Carrefour الجديدة يناير 2019 وتخفيضات هائلة على الشاشات التلفزيونية والأجهزة الكهربائية

تشهد عروض كارفور عيد ميلاد كارفور 2019 إقبال شعبي كبير، حيث قدمت كارفور المزيد من التخفيضات على الأجهزة الكهربائية المختلفة كشاشات التلفزيون والبوتاجازات والثلاجات والميكرويف والغسالات الاوتامتيك والموبايلات.، تخفيضات وصلت لأكثر من 50 % على بعض المنتجات المعروضة، وتستمر عروض عيد ميلاد كارفور من يوم الأول من يناير حتى الرابع من فبراير.

تبدأ عروض كارفور في الاول من شهر يناير الحالي، وينتظر أن يشهد اليوم الأول اقبال كبير الميد من المتسوقين حتى يصل العدد إلى ذروته خلال الساعات الأولى من قبيل أيام من نهاية العروض الجمعة، والتي تشهد سنوياً انتعاش كبير في كافة فروع كارفور بالقاهرة والإسكندرية والجيزة وكافة المحافظات.

عروض كارفور يناير 2019

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية المختلفة مثل الغسالات والثلاجات والبوتاجازات وشاشات التلفزيون بالإضافة العديد من الأجهزة الأخرى والإلكترونيات.

قدمنا لكم عروض كارفور يناير 2019 “عيد ميلاد كارفور” خلال الفترة من 1 يناير إلى 4 فراير القادم، حيث تتوافر عروض كارفور الجديدة في كافة الفروع، وقدم هايبر ماركت كارفور تخفيضات كبيرة على شراء شاشات العرض أون لاين عبر الموقع الإلكتروني، وشملت التخفيضات على الشاشات خصم يصل لأكثر من 30 % على موديلات بعض شاشات سامسونج.

وأعلن كارفور عن عروض عيد ميلاده ال16 دون الكشف عن التفاصيل، رافعاً شعار ” يناير يعني كارفور”، وتبدأ عروض عيد ميلاد كارفور 1 يناير وتنتهي يوم الرابع من شهر فبراير.

يشار أن العروض أعلاه لا تزال متاحة حتى نهاية العرض أو نفاذ الكميات من داخل الفرع، علماً بإن الإقبال شديد خلال تلك الفترة، وجاءت ردود أفعال المواطنين حول عروض عيد ميلاد كارفور متضاربة، بين من يرى العروض حقيقة، ومن يرى العروض عادية بخلاف العروض على بعض شاشات التلفزيون.

نذكر أن أغلب العروض أعلاه متاحة بالتقسيط وأون لاين عبر موقع كارفور على الإنترنت، وبدون مصاريف شحن، العروض متواجدة بجميع الفروع داخل جمهورية مصر العربية سواء بالقاهرة أو الإسكندرية والغردقة والفروع الأخرى بالأقاليم والصعيد.