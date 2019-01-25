“رابط مباشر” بوابة الأزهر الإلكترونية azhar.eg | استعلام نتيجة الشهاداة الأزهرية 2019 “الابتدائية والإعدادية والقراءات” برقم الجلوس عبر موقع الأزهر التعليمي

ننشر لكم رابط بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 azhar.eg للاستعلام عن نتيجة الشهادات الأزهرية الترم الأول برقم الجلوس، وذلك قبل أيام قليلة من إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية والقراءات 2019، حيث تسود حالة من الترقب والقلق على جميع الطلبة والطالبات للتعرف على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادات الأزهرية بعدما أدي جميع الطلاب امتحانات الترم الأول منذ فترة كبيرة.

بدأت امتحانات الشهادة الأزهرية 2019 الترم الأول في الثاني من شهر يناير الماضي بالنسبة لكافة المعاهد الأزهرية على مستوي جمهورية مصر العربية، وقد أدي الطلاب كافة امتحانات المواد الدراسية المقررة، والتي انتهت في 10 يناير الماضي لتبدأ أعمال التصحيح والمراجعة لكافة أوراق امتحانات الطلاب تمهيداً لاعتمادها ورفعها عبر بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس.

بوابة الأزهر الإلكترونية 2019 azhar.eg

تعد بوابة الأزهر الإلكترونية هي الجهة المنوط بها إعلان نتيجة الشهادات الأزهرية، حيث تشهد بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي إقبالاً كبيراً خلال الأيام الماضية وسط توقعات بإعلان النتيجة في أي وقت من اليوم.بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2019

وقد أشار علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية إلي أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح لأوراق الطلاب، ويتم الآن رصد ومراجعة كافة درجات الطلاب، وبمجرد الانتهاء منها سيتم إرسال نسخة من كشوف الناجحين إلي الكنترول المركزي بالقاهرة لاعتمادها من شيخ الأزهر قبل أن يتم رفعها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية وموقع الأزهر التعليمي.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادات الأزهرية 2019 برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية منتصف الأسبوع القادم، وفق تصريحات المسئولين.

من خلال الرابط السابق، والخاص بموقع بوابة الأزهر الإلكترونية يمكن التعرف على:

وتتمني أسرة الموقع النجاح والتوفيق لجميع طلبة وطالبات الشهادات الأزهرية على مستوي الجمهورية.