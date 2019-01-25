الان رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الحيزة “الصف الثالث الاعدادي” نصف العام مديرية التربية والتعليم بالجيزة

حالة من الترقب لمعرفة موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة برقم الجلوس الخاص بالطالب عبر وقع مديرية التبية والتعليم بالجيزة على الأنترنت، بعد أن ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة من امتحانات الترم الأول سنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة على موقع عرب فور نيوز لكافة لأخبار المتعلقة بظهور النتيجة وسوف نوفر لكم رابط مباشر فور ظهورها واعتادها مباشرة.

وقبل ظهور نتيجة الصف الثلث الإعدادي الفصل الدراسي الأول لمحافظة الجيزة لابد أن تنتهي عمليات التصحيح لكافة الطلاب مع المراجعة والتجميع ومن ثم الرفع على موقع مدرية التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل محافظ الجيزة أحمد راشد، ومن المتوقع حدوث ذلك قبل نهاية إجازة نصف العام، وتعد محافظة الجيزة أحد أكبر المحافظات من حيث عدد الطلاب وتكون نسب النجاح بها مرتفعة مقارنة بغيرها.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

سوف تظهر النتائج الخاصة بالصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2019 عبر موق مديرية التربية والتعليم بالجيزة على الأنترنت، وقد فرناه بالأعلى.

وبداية من السبت القادم تبدأ إجازة نصف العام بعد ان ينتهي طلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال هذا الأسبوع.

كونوا متابعين معناً سنقوم بتوفير الرابط الخاص بنتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة إذا ظهرت نتائجها عبر الأنترنت، مع خالص التمنيات بالنجاح لجميع الطلبة في جمهورية مصر العربية بجميع المراحل التعليمية.

ينتظر أن تعلن نتائج إعدادية الجيزة فور نهاية أعمال التصحيح مع بداية الأسبوع القادم.