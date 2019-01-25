الاسطورة HD مشاهدة مباراة الامارات و استراليا بث مباشر يلا كورة

مباراة الامارات و استراليا اليوم الجمعة 25 يناير 2019، فى دور الثمانية لبطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 لكرة القدم، و هى المباراة التى يتمنى فيها كل اماراتى و عربى الفوز لمنتخب الامارات، والصعود الى الدور نصف النهائى، ليلحق بالمنتخب القطرى الذى استطاع اليوم الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف مقابل لاشىء، الامارات ستقابل المنتخب الاسترالى حامل اللقب.

موعد مباراة الامارات و استراليا

مباراة الامارات واستراليا اليوم الجمعة 25 يناير 2019، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والأردن وسوريا وفلسطين و لبنان، السابعة بتوقيت السعودية والعراق و اليمن و البحرين و الكويت وقطر، الثامنة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

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تشكيلة الامارات :

خالد عيسى و فارس جمعة وإسماعيل أحمد و محمد أحمد و وليد وعباس وعلي حسن سالمين و ماجد حسن واسماعيل مطر وإسماعيل الحمادي وبندر محمد الأحبابي وعلي أحمد مبخوت

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