يلا شوت مشاهدة hd مباراة الامارات واستراليا بث مباشر كور ستار

مباراة الامارات واستراليا اليوم الجمعة 25 يناير فى دور الثمانية لكأس أمم أسيا 2019، المباراة بين صاحب الأرض المنتخب الاماراتى، و حامل لقب البطولة الماضية المنتخب الاسترالى، بالرغم من صعوبة المواجهة، الا أن لاعبوا الامارات مصصمون على الفوز و الصعود للدور قبل النهائى، كانت الامارات قد تخطت منتخب قيرغيزستان في دور الستة عشر.

موعد مباراة الامارات واستراليا

مباراة الامارات واستراليا اليوم الجمعة 25 يناير 2019، فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة والأردن وسوريا وفلسطين و لبنان، السابعة بتوقيت السعودية والعراق و اليمن و البحرين و الكويت وقطر، الثامنة بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

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تشكيلة الامارات :

خالد عيسى و فارس جمعة وإسماعيل أحمد و محمد أحمد و وليد وعباس وعلي حسن سالمين و ماجد حسن واسماعيل مطر وإسماعيل الحمادي وبندر محمد الأحبابي وعلي أحمد مبخوت

رابط البث المباشر لمباراة الامارات واستراليا

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