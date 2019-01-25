الآن: بث مباشر مباراة الإمارات واستراليا مشاهدة مباشرة اليوم الجمعة 25/1/2019 كورة ستار كورة أون لاين yalla shoot كورة لايف مباراة الإمارات واستراليا بث مباشر يلا شوت live

بث مباشر مباراة الإمارات وأستراليا يلا شوت الاسطورة كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف كورة ستار livehd7 مشاهدة مباشرة مباراة الإمارات واستراليا، يستضيف ملعب هزاع بن زايد مباراة قوية بين الإمارات صاحبة الأرض ومنتخب أستراليا حامل اللقب في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا 2019، حيث تقع المباراة في ختام مباريات دور الثمانية من البطولة، وتعتبر هذه المباراة من المباريات القوية بين منتخبين كبيرين، كما يعتبرها البعض بأنها نهائي مُبكر للبطولة.

مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر

تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وتقوم شبكة قنوات bein sports بنقل المباريات عبر شاشتها bein sports max 1 hd.

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا

مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر مشاهدة مباشرة كورة ستار كورة أون لاين يلا شوت، وقد أكد سيف راشد لاعب المنتخب الإماراتي بأن الفريق يسعى للفوز في مباراة اليوم دون النظر للمباريات السابقة مع منتخب أستراليا؛ فكرة القدم لا تعترف بتلك المواجهات ولكنها تُعطي من يجتهد في كل مباراة.

نتيجة اللقاء:

وصل منذ قليل منتخبا الإمارات وأستراليا إلى الملعب

ضربة البداية بعد قليل.

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وأكمل سيف حديثه بالكلام على عامل الجمهمور وأكد أن الجمهور مهم لمساندة الفريق في مباراة اليوم، كما أنهم حاضروم في كل اللقاءات مما يدفعهم لتقديم أفضل أداء للفوز، وقد أكد أن جميع اللاعبين يقومون بأداء جيد ويريدون الفوز في مباراة اليوم.

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