الآن now: مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر الاسطوة يلا شوت اليوم 25/1/2019 في ربع نهائي كأس آسيا كورة ستار كورة أون لاين كورة لايف بث مباشر مباراة الإمارات وأستراليا

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر يلا شوت الاسطورة كورة ستار yalla shoot كورة لايف كورة أون لاين رابط سريع بث مباشر الإمارات وأستراليا، تُواجه الإمارات منتخب أستراليا في ختام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات، ويسعى المنتخب الإماراتي لمواصلة تألقه في البطولة الحالية وتخطي عقبة الكنغر الأسترالي اليوم، بينما يتسلح منتخب أستراليا بعناصره الدفاعية والهجومية لتخطي الدور ربع النهائي اليوم.

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر

يلتقي منتخب الإمارات مع منتخب أستراليا اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت جرينتش، كما سيتم إذاعة المباراة عبر قناة بي إن سبورت ماكس الرياضية.

مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر

مشاهدة مباراة الإمارات وأستراليا بث مباشر كورة ستار الاسطورة يلا شوت، وبالرجوع للمواجهات المباشرة بين الفريقين نجد أن أستراليا قد حققت الفوز في ثلاثة مباريات رسمية وتعادل في مباراتين وديتين مع منتخب الإمارات، وبهذا نجد أن منتخب الإمارات لم يحظى بالفوز قبل ذلك على منتخب أستراليا قبل موقعة اليوم.

نتيجة المباراة:

شهد ملعب اللقاء وصول حافلتي الفريقين الآن

تنطلق المباراة بعد دقائق.

مباراة الإمارات وأستراليا Live

ويعتمد منتخب الإمارات في مباراة اليوم على لاعب الهجوم علي مبخوت في قيادة الفريق، حيث سجل مبخوت ثلاثة أهداف في النسخة الحالية من البطولة ويسعى لتسجيل الهدف الرابع له في شباك أستراليا والصعود بمنتخبه لنصف النهائي.

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