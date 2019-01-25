تراند اليوم : تردد قناة الكاس اكسترا Al Kass Extra الجديد على النايل سات

تردد قناة الكاس اكسترا Al Kass Extra الجديد على النايل سات ،ودولة قطر بجمال ما فِيها من مُستقبل مُزهِر تُطل عَلينا بقناة الكاس اكسترا ، وفيها نجِدُ تردد قناة الكاس اكسترا 2019 التي تحمل في سياقها الكثير والكثير من أبجديات النقل لكل الأحداث الرياضيّة المُباشرة والمسجلة في محاولةِِ منها لرصد كل الأبجديات الرياضية وتقديمُها في سياق هو الأساس وفِيه من الجمال كثير؛ لأنّه يحمل في طياته ما لا يحمله أي بث من مبثوثات الرياضة، وبلون العنّابي القطري كان الشعار لتلك القناة حاضر في الأرجاء مُلمّ بالكثير من التوضيحات والشغف الكروي، قبل أن يُصبح تردد قناة الكاس المفتوحة 2019 مَسألة وقت ومسالة بحث للاستمتاع بهذه القناة.

تردد قناة الكاس المفتوحة 2019 الجديد

مِمَّا يُميّز قناة الكاس القطرية هو احتوائها على الكثير من البرامج التي يتم بثها من كل انحاء العالم ومنها ما هو مسجل في هذه القناة ومُعدّ بها، ومنها ما هو خَارج من ذلك حيث التنوع الجذاب والبراق واضح وهو ما ساهم في انتشار تلك القناة في كل مكان.

تردد قناة الكاس المفتوحة 2019 نايل سات

القمر الصناعي يستضِيف في ثناياه وطيّاته تردد قناة الكاس المفتوحة 2019 الذي يُعبر عن جمال مُنقطِع المثيل في ما تحتويه هذه الفضائية القطرية الرياضية.

نؤكد انه تعتبر قناة الكاس من أهم القنوات الرياضية، بل تُعتبر في مُفضلة القنوات الرياضية، الهامة والتي تهتمّ في المقام الأول بآخر أخبار كرة القدم الخاصة بالمنطقة القطرية ومنطقة الخليج وكذلك المنطقة العربية.

كما ومن الجدير بالذكر أن قناة الكاس من القنوات التي تقوم بعرض أفضل البرامج الرياضية مثل برنامج “المجلس 90 دقيقة”، وكذلك فإن هناك باقة كبيرة من البرامج الرياضية الأخرى مثل برنامج “الحكم وبرنامج الحوار في أسبوع وكذلك فإن هناك برنامج حصاد الأسبوع وهناك برنامج آخر خاص بكرة القدم هو برنامج أهل الكرة”.

فهي من القنوات المتخصصة بشكل فعلي في برامج كرة القدم لذا يتعتبر من أهم، وأفضل القنوات التي يحبها كل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم ولكل عشاق كرة القدم أعلنت إدارة القناة عن التردد الجديد لها.

تردد قناة الكاس الجديد ALKass على نايل سات

التردد: 11919 – معدل الترميز: 27500 – الاستقطاب: افقى 3/4

تردد قناة الكاس المفتوحة 2019 hd

وللحُصول على متابعة شيقة ومُمتعة بجانب التعرف على تردد قناة الكاس المفتُوحة 2019 كان لابُدَّ من التمركُز في زاوية ما ومعاينة القوة في جودة البث.

نوضح أن قناة الدوري والكاس قناة قطرية رياضية تسلط الضوء على البطولات الخليجية والدولية، ومن أبرز برامجها برنامج المجلس الذي يُناقش ويحلل المبارة مقدم البرنامج خالد جاسم ويستظيف شخصيات أمثال خليل الزياني وحمود سلطان وصالح الداود وعبد العزيز العنبري وغيرهم من النجوم.

هذا وقد انطلقت لقناة في 28 أبريل 2006 وكَانت القناة القطرية الرياضية الثانية في قطر بعد الجزيرة الرياضية، وحصلت على العديد من المشاهدين لتغطياتها المميزة للرياضة القطرية وبخاصة كرة القدم كما بثت دورة الألعاب الآسيوية 2006 في الدوحة الآن تُغطّي مباريات المنتخبات الخليجية والعربية بشكلِِ عام وتنقِل بطولات عديدة منها تصفيات كأس العالم وكأس آسيا وكأس الخليج وهي من القنوات الأكثر شعبية في الخليج العربي.

تردد قناة الكأس والدوري Al Kass على نايل سات:

التردد : 11852

معدل الترميز : 27500

معامل التصحيح : 5/6

الاستقطاب : عمودي