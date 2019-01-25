تراند اليوم : تفسير حلم الحشرات

تفسير حلم الحشرات ، تفسير حلم الحشرات في المنام هو ما سنُطلعكم عليه في هذا المقال، وذلك حسب ما جاء نقلًا عن شُيوخ التفسير كإبن سيرين وإبن شاهين والنابلسي، فإنّ الصرصور معروف أنّه من الحشَرات المُجنّحة التي تُعتبر من الآفات المنزلية، وتخافُ مِنها الفتيات بشكلٍ كبير، ويُمكن أن يصل بها خوفها إلى الصراخ ليلًا، حيث يعتبر الصرصور من الحشرات المنتشرة بشكلٍ كبير في المنازل، وهي تطير من مكان لآخر، الأمر الذي يجعل الإنسان مضطرًا للبحث عن طُرق مكافحتها، ولكن اذا راينا الصرصور في الحلم فما هو تفسير الصرصور في المنام وما يحمل من خير أو شر لنا سنتحدث في هذا الجمهور عن التفاسير الصحيحة الخاصة بهذا الحلم.

تفسير الصرصور في الحلم

يقول إبن سيرين في تفسير رؤية الصرصور في المَنام أنّها تدُل على العين والحسد، فإن تمّ قتل الصرصور في المنام فهذا دليلٌ على انتهاء الحسد، أما موت الصرصور فهو يدل على انتهاء تأثير الحسد على الجسد، وهناك تفاسير أخرى يؤؤل اليها رؤية الصرصور في المنام.

وقيل أنّ رؤية الصّراصير والحشرات المؤذية والمقزّزة في المنام تدلّ على الحسد، والكيد، أو السّحر الذي يسعى صاحبه للإضرار بك.

ومن رأى الكثير من الصّراصير متفرقةً في بيته، فإنّها تدلّ على المشاكل في المنزل إذا رآها في المنزل، ولكن اذا رأى صرصوراً، أو اثنين، أو أكثر، فتدلّ الرّؤيا على الرّجل الفاسق. ورؤية الصّراصير ذات اللون القاتم جدّاً أو اللون الأسود فيها دلالة على الشّياطين، أو الأشخاص الذين يحسدونه، وغالباً يكون الحسّاد من الأشخاص القريبين جدّاً، سواءً من الأصحاب أو العائلة.

ومن رأى في منامه أنّه قتل الصّراصير أو الحشرات التي على هيئة الصّراصير فإنّ الحسد يذهب بأمر الله. ومن رأى في منامه أنّ بيت الصّراصير أمامه، وتخرج الصّراصير منه بكثافة وكثرة نحوه، أو في بيته، أو نحو زوجته، أو مجهولة الاتجاه، ولكن في محيطه، فإنّ صاحب الرّؤيا يتعرّض للسحر، وإنّ أحد النّاس يكيد له، ويحضّر له السّحر أو حضّره.

ومن رأى الصّراصير والحشرات بشكل عامّ فإن الرّؤيا تدلّ أيضاً على حضور الشّياطين والجنّ أحياناً، وإن كان صاحب الرّؤيا مريضاً ووجد الصّراصير في المنام، أو صرصوراً واحداً، فإنّ مرضه يكون نتيجة الإصابة بالعين والحسد.

وقد فسر النابلسي رؤية الصرصور في المنام انها تدل على الجانب الذي لا يرضي الفرد في حياته، فاذا حلم الانسان بالصرصور عليه الاسراع وعدم الصبر على اي شئ خاطئ يقوم بفعله، واذا راى الشخص صراصير كثيرة حوله فهذا يدل على وجود جن وارواح وشياطين وعيون حاسدة حوله، ويفسر المرض الذي يكون الفرد فيه.

وإذا حلم الشّخص بأنّه يقتل الصّراصير التي تظهر أمامه وتموت، فهذا يدلّ على أنّه قد انتصر على العيون الحاسدة، وتخلص منها.

وإذا حلم الشّخص بأنّه يرى بالوعةً تخرج منها الصّراصير، فهذا يدلّ على سحر مفعول للحالم من بعض الأشخاص. وإذا حلم الشّخص أنّ هناك مجموعةً كبيرةً من الصّراصير توجد في المنزل، دلّ ذلك على كثرة المشكلات التي يتعرّض لها.

وإذا حلم الشّخص بوجود عدد قليل من الصّراصير لا يزيد عن الثّلاثة، فهذا يعني وجود رجل فاسق يحاول أن يخدع من حوله بالكلام المخادع. وتدلّ رؤيا الصّراصير السّود على الشّياطين والحسّاد.

كما أنّ رؤيا الصّراصير تدلّ على أنّ هناك أعيناً من الحاسدين والمنتقمين توجد بقرب هذا الشّخص.

تفسير حلم النمل في المنام

فسّر إبن سيرين رؤية النمل في المنام بأنه عبارة عن قوم ضعفاء أو حريصين، فعددهم يمكن أن يتمّ التفسير بالشكل الصحيح، لهذا سنتعرّف هنا على تفسير حلم النمل في المنام.

ومن رأى كثيرا من النمل على فراشة فسوف يكثر اولاده.

ومن رأى النمل يطير فيدل ذلك على الرزق والخصب لان النمل لا يتواجد الا في مكان فيه رزق كثير.

ومن رأى النمل داخلا الى بيته حاملا الطعام فسيكثر الخير في بيته.

ومن رأى النمل يخرج من فمه او انفه او اي عضو من اعضاء جسمه وهو فرحان بذلك فسوف يموت شهيدا وان كان حزينا فسيموت على غير توبة.

ومن كان اهلا للامارة وقد سمع كلام النمل فسوف يظفر بالامارة ، او سينال الخصب والخير ، وكثرة النمل تفسر بكثرة المال والنعمة او جنود السلطان.

ومن رأى النمل في داخل الاشياء المأكولة فسوف يصيبها الغلاء.

ومن دخل النمل متجره او بيته وسرق منها شيئا فسوف يسرقه اللصوص فليحذر.

ومن خرج النمل من بيته طائرا فسوف يسافر عياله.

ومن تعجب من نملة تحمل في فمها القوت فهو طالب رزق فليقنع وليعلم ان الله لن يضيعه.

ان من رأى النمل يطير في مكان ما وفي المكان مريض فسوف يموت هذا المريض ، او سيسافر ، وان رأى مريض ان النمل يدب في جسده فسوف يموت ذلك الشخص.

ومن خرج النمل من وكره فسوف يصاب بالهم ، ومن رأى ان النمل يخرج من بيته فسوف ينقص اهله بسبب الموت ، واذا اصبح للنمل اجنحة فسوف يموت جنود كثيرون.

ومن رأى النمل خارجا من داره حاملا الطعام معه فسوف يصيبه الفقر ، ومن رأى انه قد قتل النمل فسوف يرتكب ذنبا ، لان النمل هم قوم ضعفاء ، واذا ما رأى محارب نملا كبيرا فسوف يقتل ، وان رأى رجلا مريضا نملا كبيرا فسوف يموت ، وان رأى من ارادوا السفر نملا كبيرا فسوف يتعبون ويخسرون في سفرهم.

ومن رأى نملا يدخل بلدة فان الجنود سيدخلونها ، ومن دخل بيته النمل الضخم وحمل من بيته احمالا فسوف يسرق بيته وماله من يكرم عليه من ابنائه او اخوته ، وخروج النمل من جحوره فهو غم وهم.

تفسير الحلم بالنمل الكثير

إنّ الحلم بالنمل الكثير في المنام يدُل على الجند ورُؤيتها في الفراش يكون أولاد، لهذا يجب الانتباه جيدًا لكافّة جوانب الحلم وظروفه لكي يتم تفسيرها بالشكل المناسب.