تراند اليوم : تفسير حلم المطر الغزير

تفسير حلم المطر الغزير تفسير حلم المطر الغزير هُو من أكثر الأحلام التي يحلُمها الناس، فهِي بطبيعتها تحملُ الخير والبركة والرزق للإنسان الحالم، لكن يجبُ الإنتباه على جوانب الحلم مِثل مكان نُزول المطر وقوة هطول المطر، فالمَطر أحيانًا يَكُون خير وغيث وأحيانًا يكون عذاب، لهذا من المُهمّ على الإنسان الحالم أن يقوم بالبحث عن التفسير القريب لجوانب الحلم، وحين يذهب الى مُفسّر أحلام عليه أن يسرد كافة التفاصيل الخاصة بالحلم، لان تفسير حلم نزول المطر فيه الخير الوفير، ويُمكنكم متابعة هذا الموضوع لمعرفة تفسير حلم نزول المطر.
تفسير حلم نزول المطر كامل
اتّفق شيوخ التفسير كابن سيرين والنابلسي وإبن شاهين على تفسير حلم نزول المطر، حيثُ فسَّروه بشكلِه العام على الرحمة والفرج والعون من الله عز وجل، كما يدل ايضا على القران والعلم والحكمة، ويستندون لهذا لان الماء من الامور التي تجعلنا على قيد الحياة، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم:” وجعلنا من الماء كل شئ حي”.
- ويدل رؤية المطر في الحلم على الخصب والرخاء ورخص الأسعار والغنى، وربما دل على الفتن والدماء تسفك على وجه الخصوص إن كان ماؤه دماً، وربما دل على العلل والأسقام الجدري والأمراض الأخرى إن كان في غير وقته من منتصف الصيف مثلا، وفي حين ضرره لبرده وكانت قطراته حسنة، وكذلك وكل ما أضر المطر بالأرض ونباتها منه فهو ضار للأجسام الذين أيضاً خلقوا من طين هذه الأرض ونبتوا فيها،
- وربما دل على ما نزل السلطان من البلاء والعذاب مثل المغارم والأوامر خصوصا إن كان المطر بالحيات أو الثعابين وغير ذلك من أدلة العذاب، وربما دلت على الأدواء والعقلة والمنع والعطلة للمسافرين بعيدا والصناع من أصحاب الحرف والتجارة وكل من يعمل عملاً تحت الهواء المكشوف لقوله تعالى ” إن كان بكم أذى من مطر “.
- من رأى أنه مسح بماء المطر يأمن من الخوف، ومن رأى أن مطراً ينزل من السماء ليس كهيئة المطر فإن كان نوعه محبوبا كان صلاحا وإن كان مكروها كان بلاء وفتنة،
- وإن رأى مريض أنه نزل مطر خفيف متواتر شفى وإن رأى مطرا شديدا كدرا نزل على التواتر يهلك في ذلك المرض، ومن رأى أنه يشرب من ماء المطر فإن كان صافيا أصاب خيراً وإن كان كدراً مرض بقدر ما شرب.
- واذا رأى المزارع المطر في المنام فهو بشارة خير وسينال الخصب ، واذا كان المطر في شكل تراب بدون غبار فيدل ذلك على الخصب ، وان كان المطرفي شكل العسل او اللبن او السمن او الزيت فسوف يكون خيرا على الجميع ، والمطر بشكل عام يشير الى رحمة الله وعونه وفرجه ،
- واذا رأى الرجل انه قد اغتسل بذلك المطر من جنابة او توضأ به للصلاة او ازال به نجاسة في ثوبه او بدنه فسوف يسلم ان كافرا ، وسوف يتوب ان كان مذنبا ، وسوف يغتني ان كان فقيرا ، وسوف تقضى حاجته ان كان له حاجة عند السلطان ،
- ومن رأى انه قد شرب من ماء المطر الصافي فسوف ينال خيرا وان كان مطرا عكرا فسوف يمرض بقدر ما شرب من ماء ذلك المطر ، واذا رأى رجل ان السماء تمطر سيوفا فسوف يبتلى الناس بالخصومة والجدال .