“ترقبوا” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية “الصف الثالث الاعدادي” الترم الأول برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم

ننتظر ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول بمحافظة الشرقية للعام الدراسي الحالي، وسيكون على طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية الانتظار حتي انتهاء من عمليات تصحيح أوراقهم في جميع المواد الدراسية ومن ثم رفعها عبر المواقع الإلكترونية المختلفة كالموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية، عبر موقع الشرقية توداي وموقع اليوم السابع وسننشرها هنا عبر موقع عرب فور نيوز.

نتيجة الترم الأول لطلبة الصف الثالث الإعدادية بمحافظة الشرقية ستكون متاحة بعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة لكافة المواد وسيتم اعتمادها من قبل محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب وستكون متاحة للجميع من خلال رقم الجلوس، وتعد تلك السنة الدراسية هامة للغاية لكافة الطلبة والطالبات، نظراً لأن مجموع الطالب سيكون عامل الحسم في مستقبل الكثير من الطلبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

نتيجة الشهدة الاعدادية بمحافظة الشرقية

من خلال الرابط الذي بالأعلى سوف تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول حال اعتمادها مباشرة من قبل المحافظ.

ولم ينتهي بعد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية في أغلب محافظات مصر من امتحانات الترم الأول، ولتي تنتهي يوم غداً الخميس، لتتتواصل أعمال التصحيح ورصد الدرجات، لإعلان النتائج خلال أسبوع من الآن.

وسنتابع معكم خلال الأيام المقبلة من خلال موقع “عرب فور نيوز” أخر تطورات ومستجدات ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي لمحافظة الشرقية.