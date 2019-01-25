بث مباشر مباراة الإمارات واستراليا يلا شوت yalla shoot كورة ستار لايف أسرع رابط مشاهدة مباراة الامارات واستراليا الأسطورة كأس آسيا ربع النهائي كورة أون لاين بجودات مختلفة

بث مباشر مباراة الامارات واستراليا يلا شوت رابط مشاهدة مباراة الامارات كورة ستار الأسطورة بث مباريات كأس آسيا بين ماتش يوتيوب كورة لايف أون لاين بدون تقطيع، يترقب الكثير نتيجة مباراة الامارات واستراليا اليوم في دور ربع النهائي لبطولة كأس اسيا حيث تأمل الجماهير من المنتخب الاماراتي مواصلة تقديم عروضه الجيدة الأخيرة فبعد أن احتل صدارة المجموعة واجه قيرعيزستان وأطاح بها في دور الستة عشر والآن أمام مباراة قوية يعتبرها الكثير التحدي الأكبر للفريق منذ بداية البطولة.

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على ملعب هزاع بن زايد تنطلق صافرة الحكم ريوجي ساتو معلنة عن بداية أحداث مباراة الامارات واستراليا في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الامارات و19:00 بتوقيت مكة المكرمة، ويقوم بالتعليق الصوتي على المباراة المعلق المتميز حفيظ دراجي عبر قناة Bein max 1HD الرياضية الحاصلة على حقوق بث البطولة حصريا في الشرق الأوسط.

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مشاهدة مباراة الامارات واستراليا بث مباشر يلا شوت كورة ستار كور لايف كورة أون لاين الأسطورة للبث المباشر رابط سريع وقوي بدون تقطيع، ويأمل المنتخب الاماراتي في كسر العقدة التاريخية أمام استراليا حيث لم يسبق الفوز على استراليا مطلقا فيما قبل، وقد اوضح مدرب المنتخب زاكيروني بأن لاعبي المنتخب يتسلحون بالعزيمة مع تواجد الجماهير لعبور عقبة المنتخب الاسترالي القوي.

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بث مباراة الامارات واستراليا مشاهدة مباشرة يلا شوت كورة ستار كور لايف كورة أون لاين الأسطورة للبث المباشر رابط سريع وقوي بجودات متعددة، وتأمل الجماهير الاماراتية في أن يلعب علي مبخوت دور البطولة اليوم ويستغل جميع الفرص التي تتاح له للتهديف حيث أحرز اللاعب 3 أهداف في البطولة ويسعى لزيادة الغلة التهديفية اليوم، بينما هو كذلك فان حارس استراليا ماثيو رايان يسعى بكل قوة لخطف الصورة له والمحافظة على نظافة شباكه واستمرار بطولته التي صعدت بالمنتخب لهذا الدور.

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