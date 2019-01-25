نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر الترم الأول 2019 وموعد الظهور

لعل ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر الترم الأول 2019 من أهم ما يبحث عنها الآن جميع طلاب وطالبات تلك الفرقة، والجميع يرغب في معرفة جميع درجاته في كل امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك من أجل تحديد الخطة مع بداية الترم الثاني، إما السير على نفس النهج أو إعادة ترتيب الأوراق من جديد، علمًا بأن مدة الترم الثاني قد تكون قليلة لذا فالجميع ينتظر لحظة ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي في جميع محافظات مصر 2019.

نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع محافظات مصر الترم الأول 2019

من المعروف أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول تظهر بالتدريج، علمًا بأن أول نتائج الظهور كما يعلم الجميع، نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسكندرية الترم الأول 2019، وبعدها تتوالى نتائج باقي المحافظات، القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة ومحافظات الوجه البحري وجميع محافظات الوجه القبلي ومحافظات القناة، ومحافظات سيناء، علمًا بأن تلك النتائج ستظهر عبر مواقع مديريات التربية والتعليم لكل المحافظات ابتداءً من بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، وعلى النحو التالي، روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2019 في كل محافظات مصر.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2019

انتهت معظم عمليات التصحيح الخاصة بأوراق الامتحانات وأيضًا تم الانتهاء من عمليات المراجعة الدقيقة للإجابات والدرجات في معظم محافظات مصر، وبعدها تدخل عملية رصد الدرجات في الشهادات وأجهزة الحاسوب الآلي داخل لجان الكنترول، ثم يتم إرسال تلك النتائج إلى مواقع مديرية التربية والتعليم للمحافظات من أجل الإعلان والظهور، علمًا بأن نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول في جميع محافظات مصر 2019 سيتم الاستعلام عنها برقم الجلوس.

وأما عن طبيعة امتحانات هذا الفصل الدراسي الأول، أكد معظم الطلاب والطالبات، أن امتحانات هذا العام جاءت جميعها من المقررات الدراسية باستثناء بعض الأسئلة المحورية التي تحتاج إلى تفكير عميق نوعًا ما، ولكن تلك الأسئلة قليلة للغاية وجاءت فقط في بعض الامتحانات وليس جميعها، وذلك من أجل إبراز الطلاب والطالبات الفائقين.

كما نجحت وزارة التربية والتعليم في غلق كافة النوافذ التي تؤدي إلى تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعية المختلفة وأولهما موقع الفيس بوك وموفع تويتر، أما من جانب الغش والشغب، فجاء هذا الترم ليسجل عدد قليل من تلك الحالات وتم التعامل مع جميع تلك الحالات بالقانون، ومن الجانب الآخر، سيتم الإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2019 في المدارس في اليوم الثاني للظهور.

مازال نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات لم تظهر بعد، ومن داخل لجان الكنترول الرئيسية، أن نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسكندرية 2019 الترم ستكون أولى تلك النتائج على صعيد المحافظات.