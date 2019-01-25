كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد فواز يصور "فكرة بمليون جنيه" في الأهرامات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصور الفنان وليد فواز مشاهده فى مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، للفنان على ربيع بمنطقة الأهرامات ونزلة السمان اليوم الجمعة، ويستمر التصوير فى نفس الديكور يوم واحد وينتقل وليد لديكور اخر لاستكمال التصوير مع المخرج وائل إحسان.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ملك قورة، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.

يذكر أن وليد فوازي عرض له فيلمه الجديد "قرمط بيتمرمط"، و يشارك فى بطولته إلى جانب أحمد آدم، ومى سليم ودينا فؤاد وبيومى فؤاد وتأليف أمين جمال ومحمد محرز وإخراج أسد فولادكار، كما بدأ وليد تصوير مشاهده فى فيلم "دماغ شيطان" مع رانيا يوسف وباسم سمرة مؤخرا.