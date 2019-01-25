تراند اليوم : مسلسل للعشق جنون الجزء الثاني الحلقة 130 ،، للعشق جنون الحلقة 130 مترجمة

مسلسل للعشق جنون الجزء الثاني الحلقة 130 مشاهدة وتحميل مسلسل للعشق جنون الجزء الثاني الحلقة 130 ،ويتحدث مسلسل للعشق جنون عن عائلة اوبروي الثرية التي تعيش في قصرها الكبير في مومباي و الجدة هي ربة العائلة تعيش فيه مع أبنائها و زوجاتهم و أحفادها ،ابنها الأكبر تيج متزوج من جانفي و لديه 3 ابناء اومكارا و رودرا و بريانكا و له علاقة غرامية مع سكرتيرته مما جعل زوجته تدمن على شرب الكحول .

اومكارا يكره والده اما رودرا فهو فتى لعوب و بريانكا من النوع الذي يغضب بسرعة

اخ تيج الصغير شاكتي متزوج من بنكي و لديه ابن هو شيفاي ... الحفيد الأكبر و وجه الشركة و أعمال العائلة و يتمتع بشخصية صعبة المزاج .. يخطب تيا بسبب مكانتها الاجتماعية الراقية و لا يؤمن بالحب .

الأهل يحرضون أبناءم ضد بعضهم من أجل الميراث باستمرا و رغم ذلك علاقة أبناء العم جيدة معاً

أنيكا فتاة من الطبقة الوسطى تعتني بأخيها المتبنى الذي يعاني من إعاقة بقدميه ساهيل بينما عمته لا يهمه شيء سوى المال ،شيفاي و أنيكا يتصادمان دائماً و يتشاجران كالقطط إلى أن تصل أنيكا لحد أن تكون منظمة حفل زواج شيفاي بحيث ينقذ كل منهما الآخر في هذه الأحداث فهي تنقذهم من اللصة أخت تيج و غاياتري زوجة أشوك.

يظهر صديق طفولة شيفاي و اسمه داكش و يحب أنيكا و يعترف لها عدة مرات حتى قبلت به انيكا في النهاية فيظن شيفاي انها تطمع به ،في يوم زفافه من تيا ... تيا تهرب مع شخص اخر و شيفاي يجبر انيكا على الزواج به بدلا من أنيتا تلك الليلة و في اليوم التالي تعود تيا تحت التهديد و شيفاي يقدمها للاعلام على انها زوجته .

داكش يعود و يخطف أنيكا لينتقم منها و لكن شيفاي ينقذها و يحل سوء التفاهم بينهما ،يتبين لاحقا أن تيا حامل من الشخص الذي هربت معه و أنيكا و أبناء العم يعرفون هذا و لكن لا يستطيعون إثبات الأمر لأن هناك من قام بتزييف التقارير أكثر من مرة.

أثناء شجار شيفاي مع أنيكا تقع و تفقد جزء من ذاكرتها و لكنها تكون خطة مع أبناء العم لكشف تيا حيث يعود شخص اسمه روبن و الذي كانت تيا تعتقد أنه ميت و من ثم تنكشف الحقيقة،يتم تحديد زواج بريانكا من رانفير الذي ماتت أخته بفعل حادث مدبر من بريانكا .

داكش يعود مع كاميني على أنها أخته و هي حبيبة شاكتي السابقة لاحقاً يظهر ماهي الأخ التوأم لشيفاي و يأخذ مكانه ليستولي على الأملاك و لكن أنيكا تشعر بأنه هناك شيء مريب و تقرر معرفة أمر شيفاي بريانكا تتزوج رانفير و كاميني تأخذ مجوهراتها و عندما يصبحان أقرب لبعضهما تخاف كاميني من الأمر و تقرر إثبات أن بريانكا مجنونة.

بينكي تهدد انيكا بأن تفضح أمر شيفاي بأنه الابن الغير شرعي لشاكتي و كاميني فتضع انيكا خطة لطردها و اخراجها من البيت بالتعاون مع اومكارا و رودرا و تنجح في ذلك.

ويمكنكم مشاهدة الحلقة كاملة من هنا متمنين لكم متابعة شيقة.