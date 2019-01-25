مرفق رابط الفحص: نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 في مصر

كشفت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في مصر، يوم الجمعة، عن تفاصيل وموعد إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 في جميع المحافظات، معلنة عن سبب التأخير في نشرها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

وذكرت رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية على لسان الشيح علي خليل، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 منتصف الأسبوع القادم على أبعد تقدير.

وحسب المسؤول ذاته، فإن بعض المناطق الأزهرية لا تزال حتى الآن في مرحلة رصد الدرجات والمراجعة.

ولفت إلى أنه كان من المفترض إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن بعض المناطق لم تنته من مرحلة الرصد والمراجعة حتى الآن. وفقا له.

وبين أنه أصدر تعليماته لرؤساء الكنترول بمنح كل طالب حقه في الدرجات والرصد، ومراجعة كل ورقة من الامتحانات بشكل دقيق قبل الإعلان عن النتائج رسميا منتصف الأسبوع القادم.

يذكر أن امتحانات المعاهد الأزهرية الفصل الدراسي الأول، انتهت يوم الأربعاء المنصرم، فيما لم يتم الحديث عن أي شكاوي في المناطق الأزهرية كافة.

رابط موقع بوابة الأزهر الالكتروني الرسمية اضغط هنا