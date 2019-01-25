نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي وبوابة الأزهر الإلكتروني

نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019، كشف مصدر مسؤول في قطاع المعاهد الأزهرية عن انتهاء أعمال تصحيح أوراق الإجابة للصف السادس الأزهري للفصل الدراسي الأول لعام 2019، وبعد ذلك سيتم عرض الدرجات بـ الكنترول ورصد الدرجات فيما بعد، وعن قريب سيتم ظهورها بعد اعتمادها من قَبل فضيلة شيخ الأزهر.

وقريبًا سيتم الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهري من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية أو على موقع الأزهر الشريف التعليمي، حتى يتمكن أولياء الأمور من الدخول على الروابط المباشرة للاستعلام عن النتيجة فور ظهورها. نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019

طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهرية الترم الأول 2019 من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية

الخطوة الأولى: قم بالضغط على بوابة الأزهر من هنــــا .

. الخطوة الثانية: يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس الخاص به.

الخطوة الثالثة: قم بالضغط على كلمة النتيجة والمجموع الكلي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية الترم الأول 2019 من خلال بوابة الأزهر التعليمي