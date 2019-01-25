برنامج “الحصن” – استمرار التقديم عبر رابط التسجيل في “برنامج الحصن” حتى 31 يناير

نعمل معكم زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية في متابعة الأخبار الجديدة عبر الساحة السعودية ومنها الحصن، حيث نتناول خلال تقريرنا التالي كل ما يخص برنامج من خلال توضيح الطريقة الخاصة بالتسجيل في برنامج الحصن الذي تم الإعلان عنه من قبل الهيئة العامة للترفيه منذ أيام.

نبقى معكم في متابعة المزيد من المعلومات عن برنامج الحصن حيث متابعة موقع التسجيل الخاص بالبرنامج وحتى 31 يناير الجاري وذلك عبر سطورنا القادمة عبر التقرير.

الحصن

أعلن المستشار بالدوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ، “تركي آل الشيخ” بداية التسجيل في برنامج الحصن وذلك من خلال الإنترنت، حيث أشار في تغريدته عبر تويتر إطلاق الموقع الخاص بالتسجيل بخصوص برنامج الحصن حتى 31 يناير.

التسجيل ببرنامج الحصن

على المتقدمين للتسجيل ببرنامج الحصن القيام ببعض الخطوات وفقا للتالي:

يتم الدخول لموقع برنامج الحصن من خلال الرابط التالي من هنا

يتم تحديد اللغة التي يتم التسجيل بها إما العربية أو الإنجليزية

يتم إدخال البيانات الشخصية (الاسم الأول والاسم الأخير وتاريخ الميلاد ) وما إلى ذلك.

يتم إدخال بيانات الاتصال مع تحديد النوع (ذكر أو أنثى)

هذا ويتاح التسجيل بالحصن لجميع السعوديين داخل وخارج المملكة

برنامج الحصن

وعن البرنامج تعود فكرته لوقت تولي تركي آل الشيخ منصب الهيئة العامة للرياضة عندما وقع نوفمبر 2017 عقد الشراكة مع رئيس شركة TBS توشي إشيهارا اليابانية وذلك لتنفيذ مشروع بناء قلعة تاكيشي الحصن بالمملكة السعودية.

وفقا للاتفاقية يتم بناء قلعة الحصن بتصميم تراثي عربي بمدينة الرياض على مساحة تبلغ 300 ألف متر مربع لتضم أكثر من 50 تحدي ومغامرة قديمة وجديدة وفقا ل 13 جولة أسبوعية، انطلاقا من رغبة المملكة في صناعة الرياضة الجاذبة والمشوقة التي تحفز على الممارسة بعيدا عن التقليد على أن تكون هذه الألعاب والمغامرات مصدر إلهام للنجاح والنشاط البدني لصناعة الاقتصاد الرياضي الحر.

وفقا للمسابقة يتم تقديم الجوائز الضخمة لكل المتسابقين والمشتركين الذي يتوقع أن يتم وصول عددهم للآلاف خلال الموسم الأول عربيا ومحليا.

يمكنكم الآن جميع زوارنا الكرام من المملكة العربية السعودية التسجيل في برنامج الحصن السعودي، وذلك من خلال الدخول عبر رابط التسجيل المباشر والمرفق خلال تقريرنا التالي.