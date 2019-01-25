بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية يلا شوت رابط مشاهدة مباشرة كورة ستار الأسطورة لبث المباريات مباراة قطر وكوريا الجنوبية كأس آسيا Live بدون تقطيع

بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية يلا شوت يترقب الكثير نتيجة مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية كورة ستار كورة لايف الأسطورة لبث المباريات مباريات اليوم كأس اسيا بث مباشر بجودة عالية في دور الثمانية حيث يأمل المنتخب القطري في مواصلة رحلة البحث عن انجاز تاريخي فبعد أن تخطى المنتخب العراقي في الدور السابق في مباراة جيدة زاد الطموح والأمل للأدعم في الوصول للمربع الذهبي في البطولة والمباراة النهائية وما يدعم ذلك الأمل هو الآداء الكبير للأدعم منذ أولى مبارياته في البطولة.

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تنطلق مباراة قطر ضد كوريا الجنوبية اليوم في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت جرينتش والخامسة مساء اليوم بتوقيت الامارات العربية المحتضنة للبطولة القارية، ويقام اللقاء على ملعب مدينة زايد الرياضية وينقل عبر قناة beIN MAX HD1 الحاصلة على الحقوق الحصرية بالاضافة لقنوات الكأس الرياضية.

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رابط مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت رابط سريع قطروكوريا الجنوبية كورة ستار الأسطورة، ونجح المنتخب الكوري في الوصول لهذا الدور لمقابلة العنابي بعد فوزه بركلات الترجيح على المنتخب البحريني بعدما امتدت المباراة للأشواط الاضافية، وحول اهمية المباراة فقد أكد كريم بوضياف لاعب المنتخب القطري على ضرورة التركيز من أول لحظة في هذه المباريات والتسلح بالعزيمة لتحقيق الفوز وحول الإرهاق فقد أكد ان الجهاز الفني يضع كل العقبات في حساباته وأنه استعد جيدا لذلك.

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مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر الأسطورة livehd7 يلا شوت كورة ستار بدون تقطيع بين ماكس لايف، أما كيم سونج حارس المنتخب الكوري الجنوبي فقد أكد على تمام الاستعداد لتلك المواجهة حتى وان امتدت لىكلات الترجيح مثل مباراة البحرين في الدور السابق واوضح ان المنتخب القطري يمتلك العديد من اللاعبين المميزين بينما تمنى المدير الفني لمنتخب قطر ان يحالفه الحظ في تلك المواجهة المرتقبة وعدم التأثر بالغيابات.

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