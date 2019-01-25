استقرار سعر الدولار على سعر صرف يوم الأربعاء الماضي

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار الجماعي، وفق قائمة بيانات الأسعار الختامية ليوم الأربعاء بسبب تعطل المصارف والبنوك عن العمل يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

أسعار الدولار اليوم الجمعة