استقرار سعر الدولار على سعر صرف يوم الأربعاء الماضي

شهدت أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار الجماعي، وفق قائمة بيانات الأسعار الختامية ليوم الأربعاء بسبب تعطل المصارف والبنوك عن العمل يوم أمس الخميس بسبب عطلة عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
أسعار الدولار اليوم الجمعة
- استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصر عند سعر الإغلاق ليوم الأربعاء، حيث انه سجل الدولار في البنك الأهلي نحو 17.79 جنيه للشراء وسجل سعر 17.89 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدولار في بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء وبلغ سعر البيع نحو 17.96 جنيه مصري.
- وأما عن سعر صرف الدولار في البنك المركزي فقد بلغ نحو 17.85 جنيه للشراء، وبلغ سعر البيع نحو 17.97 جنيه مصري، بالنسبة لسعر الصرف في بنك مصر فقد بلغ نحو 17.79 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.89 جنيه مصري، سعر الدولار في بنك الإسكندرية بلغ نحو 17.89 جنيه للشراء، كما بلغ سعر 17.96 جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك الإسكندرية بلغ نحو 17.89 جنيه للشراء، وأما عن سعر البيع فقد بلغ نحو 17.96 جنيه مصري.