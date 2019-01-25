نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الجمعة 25-1-2019 سعر اليورو والدرهم الإماراتي وباقي العملات، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).

أسعار العملات اليوم الجمعة 25-1-2019

تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.84 إلى 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.96 إلى 17.98، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.

اسعار الدولار واليورو

يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.90 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.97 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.28 للشراء و20.42 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 17.91 البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للبيع: 17.70 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ البنك العقاري المصري العربي 17.91 17.98 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 17.91 17.96 أسبوع واحد بنك مصر إيران التنمية 17.90 17.98 أسبوع واحد بنك البركة 17.89 17.96 4 أسابيع بنك الإسكندرية 17.89 17.96 شهر واحد بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 17.88 17.96 شهرين بنك القاهرة 17.86 17.96 4 شهور البنك الأهلى اليونانى 17.86 17.96 5 شهور بنك التعمير والإسكان 17.86 17.96 يومين بنك قناة السويس 17.86 17.96 يومين اتش اس بى سى HSBC 17.86 17.96 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 17.86 17.96 3 أيام البنك المركزى المصرى 17.86 17.97 يومين بنك بلوم 17.85 17.95 يومين البنك المصرى الخليجى 17.85 17.95 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 17.85 17.95 يومين كريدى أجريكول 17.85 17.95 يومين بنك المشرق 17.85 17.95 يومين بنك الكويت الوطني NBK 17.84 17.94 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 17.84 17.94 يومين بنك عودة 17.84 17.94 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 17.84 17.94 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 17.84 17.94 يومين المصرف المتحد 17.84 17.94 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 17.83 17.93 يومين البنك الأهلي المصري 17.79 17.89 أسبوعين البنك الزراعى المصرى 17.79 17.89 أسبوعين بنك مصر 17.79 17.89 4 شهور البنك العربى 17.60 17.70 سنة واحدة

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 20.45 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 20.35 بنك مصر البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 20.45 20.64 أسبوع واحد بنك القاهرة 20.40 20.61 4 أسابيع البنك العربى 20.40 20.63 سنة واحدة البنك العقاري المصري العربي 20.33 20.45 يومين بنك مصر إيران التنمية 20.32 20.49 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 20.31 20.43 يومين بنك الإسكندرية 20.29 20.47 5 أيام البنك المركزى المصرى 20.29 20.43 يومين البنك الأهلى اليونانى 20.28 20.43 يومين بنك قناة السويس 20.27 20.43 يومين المصرف العربى الدولى 20.27 20.42 يومين اتش اس بى سى HSBC 20.27 20.43 يومين بنك بلوم 20.26 20.42 14 دقيقة كريدى أجريكول 20.26 20.42 يومين بنك المشرق 20.26 20.42 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 20.26 20.42 يومين البنك المصرى الخليجى 20.25 20.43 يومين بنك الكويت الوطني NBK 20.25 20.41 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 20.25 20.41 يومين بنك عودة 20.25 20.41 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 20.25 20.41 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 20.25 20.41 يومين المصرف المتحد 20.25 20.41 يومين بنك البركة 20.24 20.52 4 أيام البنك المصرى لتنمية الصادرات 20.24 20.40 يومين بنك التعمير والإسكان 20.22 20.56 يومين بنك مصر 20.19 20.35 يومين البنك الزراعى المصرى 20.18 20.66 3 أيام البنك الأهلي المصري 20.12 20.39 5 ساعات

أسعار العملات العربية اليوم

أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري مبلغ 4.76 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.79، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.87 للشراء و4.89 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 4.78 مصرف أبوظبى الإسلامى أقل سعر للبيع: 4.72 البنك العربى البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ مصرف أبوظبى الإسلامى 4.78 4.79 أسبوع واحد المصرف العربى الدولى 4.76 4.79 يومين اتش اس بى سى HSBC 4.76 4.79 5 شهور البنك المركزى المصرى 4.76 4.79 يومين بنك بلوم 4.76 4.79 44 دقيقة بنك مصر 4.76 4.77 يومين البنك الأهلي المصري 4.76 4.78 أسبوعين بنك عودة 4.76 4.78 يومين البنك المصرى الخليجى 4.76 4.79 يومين بنك القاهرة 4.76 4.79 3 شهور بنك قناة السويس 4.75 4.79 يومين بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.75 4.79 4 أيام البنك الزراعى المصرى 4.75 4.80 5 أيام بنك مصر إيران التنمية 4.75 4.80 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 4.75 4.78 يومين بنك الإسكندرية 4.74 4.78 5 أيام بنك المشرق 4.74 4.79 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 4.74 4.78 يومين البنك العقاري المصري العربي 4.74 4.83 يومين البنك الأهلى اليونانى 4.74 4.80 يومين كريدى أجريكول 4.74 4.79 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 4.74 4.78 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.73 4.78 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 4.73 4.79 يومين بنك الكويت الوطني NBK 4.73 4.79 يومين المصرف المتحد 4.73 4.78 يومين بنك التعمير والإسكان 4.70 4.79 8 شهور بنك البركة 4.69 4.83 3 أيام البنك العربى 4.67 4.72 سنة واحدة

سعر الدينار الكويتي

بنك بلوم مصر: 58.80 للشراء، و59.21 للبيع. البنك الأهلي المصري: 58.60 للشراء، و58.97 للبيع. البنك التجاري الدولي: 58.68 للشراء، 59.23 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

البنك المصري الخليجي: 4.88 للشراء، و4.89 للبيع. مصرف أبو ظبي الإسلامي: 4.88 للشراء، و4.90 للبيع.

سعر الدينار البحريني

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.44 للشراء، و47.72 للبيع. بنك الإسكندرية: 46.59 للشراء، و47.62 للبيع.

سعر الريال العماني

بنك الإسكندرية: 46.17 للشراء، و46.63 للبيع. البنك الأهلي المصري: 46.18 جنيه للشراء، و46.44 للبيع.

سعر الريال القطري

بنك عودة: 4.90 للشراء، و4.93 للبيع. بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.

أسعار العملات اليوم في السوق السوداء

أسعار العملات اليوم

تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.

تحديث: أسعار العملات اليوم

استقرت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية الرسمية والسوق السوداء، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 25-1-2019 متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل سعر اليورو الأوروبي اليوم 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، فيما سجل متوسط سعر الريال السعودي اليوم للشراء 4.76، بينما سجل سعر البيع 4.79، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.

في البنوك المصرية الرسمية والسوق السوداء، حيث سجل الجمعة 25-1-2019 متوسط 17.85 للشراء، و17.95 للبيع، بينما سجل 20.11 للشراء، وسجل سعر البيع 20.38، تعرف معنا على معظم في البنوك المصرية. استقرار سعر الدرهم الإماراتي عند 4.88 للشراء، بينما استقر سعر البيع بقيمة 4.89 جنيه.

نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.