كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيرين رضا تغيب عن الماراثون الرمضاني المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الفنانة شيرين رضا غيابها عن السباق الرمضانى المقبل، لتأخذ شيرين قسطًا من الراحة بعد سنوات من المشاركة فى الماراثون الدرامى وعدم غيابها.

وأضافت خلال لقائها على راديو إينرجى أنها لا تهتم بانتقادات السوشيال ميديا، وتقابلها بالضحك، قائلة: "بشوف اللى بيشتمونى ناس صغيرة مش عارفين يتناقشوا ولا يتفاهموا فبيهاجمونى ويشتمونى".

جانب آخر من شخصية الفنانة شيرين رضا، ظهر خلال لقائها مع وائل منصور وسارة المنذر ، عبر برنامج "عيشها بانرجي" ، راديو إينرجي تردد ٩٢.١. خلال الحلقة التي امتدت على مدار ساعتين أجرت شيرين عدة اختبارات كشفت عن خفة دمها و تمتعها بروح الفكاهة البداية مع اختبارات لمعرفة أصوات القطط وتحديد حالتهم المزاجية من خلال أصواتهم خاصة إنها صرحت بامتلاكها ٣١ قطة. وقامت شيرين باللعب مع مستمعي إينرجي على الهواء مباشرة، حيث قامت بالاتصال بهم والحديث معهم وسط حالة من صدمتهم وفرحتهم بها. ووسط حالة من الضحك تم توجيه عدد من الأسئلة لشيرين ولكنها فشلت في بعضها وخاصة السؤال حول آخر مشاهد فيلم المومياء والعديد من الأسئلة المضحكة. لم يتوقف الضحك داخل الاستديو عند ذلك الأمر، بل خضعت شيرين لرغبة منصور و المنذر بقراءة بعض من تعليقات الجمهور السلبية عنها والتي تصل لها عبر تويتر بطريقة طريفة وأكدت انها تلتفت للنقد الجاد ولا تهتم بالحاقدين، والتي أكدت على إنها دائما ما تضحك على من يشتمها ويهاجمها. وعلى الهواء طالب وائل شيرين بإلقاء كلمات أغنية حمو بيكا كشعر لتلقيها على طريقتها الخاصة مع عدم اجادتها لبعض الكلمات. "عيشها بانرجي" منذ انطلاقه مطلع العام الحالي يحاول تقديم النجوم بشكل مختلف وجديد على جمهورهم بإجراء اختبارات على الهواء مضحكة وظريفة. يأتي ذلك في اطار خطة إينرجي التي تحرص على تطبيقها منذ أنطلاقها وهي البعد عن السلبيات ونشر الإيجابيات وامتاع المستمعون.

يُذكر ان آخر أعمال شيرين رضا فيلم الضيف، بطولة الفيلم خالد الصاوي، أحمد مالك، جميلة عوض، فيما يشارك ماجد الكدوانى، ومحمد ممدوح، ومحمود الليثي، كضيوف شرف الفيلم، وهو من تأليف إبراهيم عيسى.