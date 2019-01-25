بوابة الازهر الالكترونية | تابع روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية 2019 ترم اول خلال الاسبوع المقبل

نتابع معكم زوارنا الكرام من طلبة وطلاب الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية ، والتي يترقبها الآلاف من طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي الأزهري من خلال المواقع المنوطة بالإعلان عن النتائج فور الانتهاء من عمليات الصحيح والفرز مباشرة.

نواصل معكم طلابنا وطالباتنا طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية متابعتنا الحية حول نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 الفصل الدراسي الأول وذلك بجميع المحافظات المصرية من خلال بوابة الازهر التعليمية.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

يترقب جميع طلاب الأزهر الشريف نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات المصرية، وذلك بعد اعتمادها رسميا والإعلان عنها من خلال موقع الأزهر التعليمي والبوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، حيث جاءت الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط ولا توجد أية شكاوي تخص الامتحانات وينتظر الإعلان عن النتيجة خلال وقت قريب.

النتيجة لم تظهر بعد حيث تم تأجيلها للأسبوع المقبل

نتيجة الاعدادية الازهرية الترم الاول 2019

أعلن “محمد عبد الرحيم” رئيس الإدارة المركزة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية اقتراب الموعد الخاص بالإعلان عن نتائج الشهادة الابتدائية والشهادة الأزهرية، حيث من المقرر الإعلان رسميا عن النتائج من خلال روابط الأزهر حتى يتم الاطلاع على النتائج رسميا.

بوابة ازهري التعليمية

من المقرر الإعلان عن نتائج الشهادات الأزهرية وذلك من خلال رابط بوابة الأزهر التعليمي وذلك برقم الجلوس الخاص بالطالب ومن ثم الاستعلام عن نتائج الشهادات

بوابة الازهر الالكترونية

يتم أيضا الاستعلام عن نتائج الشهادات الأزهرية من خلال رابط بوابة الأزهر الإلكترونية حيث استعلام الطلاب عن النتائج فورا ويمكن للطالب الآن إما الدخول عبر رابط بوابة الأزهر التعليمي أو رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للاستعلام عن النتائج فور ظهورها

نتيجة الاعدادية الازهرية 2019 الفصل الدراسي الاول

يتم الإعلان عن النتائج رسميا بعد اعتمادها من قبل شيخ الأزهر الشريف على أن يتم رفع النتائج فورا على المواقع المنوطة بالإعلان عنها وذلك بعد الانتهاء بالطبع من عمليات الرصد وتجميع الدرجات بمختلف الكنترولات.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية برقم الجلوس

يتم الحصول على نتائج الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2019 بعد كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعد كتابة رقم جلوس الطالب يتم الحصول على الدرجات بجميع المواد.

روابط الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الازهرية 2019

بوابة الأزهر من هنا

بوابة أزهري التعليمية من هنا

أشارت المصادر إلى قرب الإعلان عن النتائج في القريب العاجل

تحديث

أعلنت المصادر بأنه قد تم تأجيل نتيجة الشهادات الأزهرية الابتدائية والإعدادية، حيث سيتم الإعلان عن نتائج الشهادات الأزهر خلال الأسبوع المقبل.

أبنائنا وبناتنا الطلبة طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية والابتدائية من المقرر الإعلان عن نتيجة الشهادات منتصف الأسبوع المقبل، وحتى موعد ظهور النتيجة نظل معكم طلابنا الأعزاء في متابعة كل جديد حتى الإعلان عن النتيجة، ولمتابعة كل جديد يمكنكم الآن حفظ المقال في المفضلة لديكم للرجوع إليه كما نرحب بتعليقاتكم واستفساراتكم.