“ترقب” رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقليوبية الترم الأول 2019 -نتائج الشهادة الإعدادية- من خلال موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس -قريبا

بدأت امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول بمحافظة القليوبية يوم الخميس الموافق 17 يناير 2019 وانتهت الأعمال التحريرية للامتحانات في جميع أنحاء المحافظة يوم الخميس الموافق 24-1-2019ـ وقد أكد الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية التيرم الاول 2019 بلغ 89 ألف طالب وطالبة تم توزيعهم على جميع اللجان في جميع أنحاء المحافظة، ومن خلال موقعنا عرب فور نيوز سوف نوفر لكم أسهل وأيسر الطرق للاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية فور اعتمادها رسميا.

مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

أكد الأستاذ طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأنه قام بعقد اجتماع موسع مع جميع المسئولين عن امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة، وقد شدد سيادته في هذا الاجتماع على ضرورة اتباع تعليمات السيد وزير التربية والتعليم الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية، وخلال الاجتماع شدد سيادته أيضا على عدم دخول لجان الامتحانات بالتليفون المحمول سواء الطلاب أو السادة الملاحظين.

رابط نتيجة إعدادية القليوبية الترم الأول 2019

تحت حراسة أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية ومديرية امن القليوبية انتهت جميع أعمال الامتحانات في محافظة القليوبية بسلام وأمان ودون تسجيل أي مخالفات أو محاضر غش جماعي، واليوم الجمعة بدأت أعمال التصحيح، وعقب انتهاء أعمال الكنترول سوف يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد محافظ القليوبية، وسيتم رفع النتيجة عقب اعتمادها من خلال هذا الرابط

وفور اعتماد النتيجة يمكن لجميع الطلاب الاستعلام الفوري عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالقليوبية من خلال الدخول على الرابط السابق وكتابة رقم الجلوس.