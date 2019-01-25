“هنا قيمة” فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2019 خلال رابط موقع المصرية للاتصالات للاستعلام إلكترونيا وكيفية دفعها بسهولة

تعرف من خلال تلك المقالة على كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير عام 2019 عبر موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني عبر الأنترنت، وطرق دفع فاتورة التليفون المنزلي للثلاث أشهر الماضية وهو الأمر المتاح من خلال العديد من وسائل وطرق الدفع سواء من خلال خدمة الدفع “فوري” أو الذهاب إلي أقرب فرع “سنترال” خاص بالشركة المصرية للاتصالات وسداد قيمة الفاتورة وتنتشر فروع الشركة في جميع محافظات ومدن الجمهورية.

فاتورة التليفون الأرضي تدفع كل ثلاثة أشهر ويتم أحتساب قيمة المكالمات خلال تلك الفترة بالإضافة إلي قيمة الاشتراكات التي تختلف من شخص إلى أخر حسب الخدمات التي مشترك بها، وللاستعلام عن فاتورة التليفون المنزلي هناك طريقتين، الطريقة الأولى هو الاتصال من خلال الخط الأرضي برقم “111” ومن ثم الاستمرار في التعليمات ومعرفة قيمة الفاتورة، أما الطريقة الثانية هو الاستعلام عن الفاتورة من خلال موقع المصرية للاتصالات على الأنترنت وهو الأمر الذي سنشرحه في الفقرة المقبلة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى

فاتورة التليفون المنزلي

للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال الأنترنت عليك أولا الضغط على الرابط القادم “الشركة المصرية للاتصالات” بعد الضغط عليه سيظهر أمامك مربعين، مربع أول يشير إلي كود المحافظة التي بها، ومربع أخر يشير إلي رقم الهاتف، بعد مليء المربعين بشكل صحيح يرجى الضغط على “زر” أظهر الفواتير، وستظهر لك الفواتير الخاصة بك، وبعد ذلك يمكنك تسديد الفاتورة عبر الأنترنت أون لاين عن طريق الفيزا أو خدمة فوري أو الذهاب إلي أحد فروع الشركة ودفع الفاتورة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الأرضي برقم الهاتف

يذكر إنه يمكنكم دفع فاتورة التليفون الأرضي عن طريق فودافون كاش بسهولة، وذلك بالإتصال بخدمة العملاء لعمل كرديت كارد لمدة 24 ساعة بقيمة الفاتورة من رصيدك، ومن ثم دفع فاتورة الإنترنت من رقم موبايلك فودافون المفعله به الخدمة بسهولة.

بدأ تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير في مختلف المحافظات، ويمكنكم الآن الاستعلام عنها عن طريق الطرق الموضحة أعلاه. فاتورة التليفون الارضي

تشمل فاتورة الهاتف الأرضي الربع سنوية، الاشتراك في الخدمات والضرائب المفروضة، حيث أن أقل قيمة للفاتورة دون استخدام الهاتف تكون في حدود 40 جنيهاً.

مشاكل في سنترال ميامي

جاري تحديث كبائن خدمات التليفون الأرضي في أغلب شوارع ميامي الرئيسية والفرعية ومنها كبائن شوارع أسكندر إبراهيم وشوارعه الفرعية وكذلك العيسوي وشارع الجيش، وهو ما أدى لإنقطاع الخدمة فيها اليوم الاثنين 14 يناير.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالعنوان والأسم

في حال نسيان رقم هاتفك الأرضي، يمكنكم الاستعلام عن فاتورة التليفون بالأسم والعنوان، ولكن يرجى قبل ذلك الأتصال هاتفياً برقم 140 دليل، للحصول على رقم الهاتف والعنوان من خلال الأسم المتعاقد عليه، ومن ثم الأستعلام إلكترونياً بالرقم عن فاتورة يناير الشهرية.

وإذ تم التأخير في دفع الفاتورة حتي يوم العاشر من الشهر المقبل فسوف تقوم بدفع غرامه قدرها 10 جنيهات وستحول الهاتف إلي استقبال فقط.

بدأ عملاء شركة المصرية للإتصالات لخدمة الهاتف الأرضي في سداد فواتير شهر يناير بداية من يوم الثلاثاء الخامس عشر من هذا الشهر.