كأس آسيا 2019.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة قطر وكوريا الجنوبية | يلا شوت | كورة ستار | يوتيوب HD

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كأس آسيا 2019.. beIN SPORTS | بث مباشر مباراة قطر وكوريا

في مباراة قوية يلتقي فريقا قطر وكوريا الجنوبية وجها لوجه على استاد مدينة زايد الرياضية في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة 25 يناير 2019 ميلادياً، وذلك في إطار ربع نهائي كأس أمم آسيا 2019، كورة لايف مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

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وقدم منتخب قطر مستوى مميز في كأس آسيا، حيث كان مشواره هو الأصعب بين جميع المنتخبات التي وصلت لدور الـ8 في البطولة حتى الآن، ففي الدور الأول وقع في نفس المجموعة مع المنتخب السعودي القوي والفتي بشبابه ونجح في التغلب عليه، وفي الدور الثاني كان على موعد مع منافس عربي شرس آخر له تاريخ في المسابقة هو العراق ونجح في تخطيه أيضاً، ومع وصول العنابي ربع النهائي وجد نفسه في مواجهة كوريا الجنوبية التي تمتلك عناصر رائعة أبرزها سون هيونج مين نجم توتنهام، يلا شوت مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

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كوريا الجنوبية واحد من أقوى المنتخبات في قارة آسيا ونجح في عبور منتخب البجرين في دور الـ16 بهدفين مقابل هدف، ويعول الفريق كثيرا على نجمه الأول مين سون نجم توتنهام، كول كورة مشاهدة مباراة قطر وكوريا الجنوبية بث مباشر.

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وسيتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورتس اتش دي ماكس في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة 15:00.