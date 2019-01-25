نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس لكل الطلاب قريبا

تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 عبر موقع الأزهر التعليمي لكل الطلاب برقم الجلوس قريبا، كان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها نهاية الأسبوع الجاري.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية من موقع الأزهر التعليمي من هنا. (لم تظهر بعد)

كان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد أن نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية سيتم اعتمادها الخميس عقب الانتهاء من تصحيح أوراق إجابة الطلاب والمراجعة من أجل ضمان حصول كل الطلاب على حقهم فى الدرجات ومن ثم سيقوم وكيل الأزهر الشريف، الشيخ صالح عباس باعتمادها وبعد ذلك سيتم رفعها على موقع الأزهر التعليمي.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية الترم الأول 2019 من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل على الموضوع وسوف نقوم بالرد على كل التعليقات عقب ظهور النتيجة.

كان طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية قد انهوا الإمتحانات الخاصة بهم فى العاشر من يناير فى كل معاهد الجمهورية، وينتظر طلاب الصف الثالث الاعدادي اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية بعد ساعات قليلة والتى تظهر على موقع الأزهر لكل الطلاب وتتاح لهم.

هذا ويترقب طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية اليوم الخميس ظهور النتائج برقم الجلوس واعتمادها من وكيل الأزهر الشريف ونترقب معكم لحين ظهور النتائج.

هذا ونتابع معكم اليوم كل جديد بخصوص نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية وأي جديد فيما يخص النتيجة، ونرصد كل جديد فيما يخص نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية فور اعتمادها من قبل وكيل مشيخة الأزهر.