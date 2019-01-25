عرض تردد قناة ابو ظبي الرياضية الأولى والثانية “AD Sports Frequency 2019” عالية الجودة .. متابعة مباريات كأس آسيا لكرة القدم

تقوم قناة أبو ظبي الرياضية بنقل العديد من الرياضات المتنوعة، من أجل ذلك ننقل التردد المجاني للقناة التي ذاع صيتها في الفترة الأخيرة، بسبب نقلها مباريات كأس زايد للأندية الأبطال، قناة ابو ظبي سبورت تعتبر القناة الأولى بالإمارات، ونرصد لكم التردد المجاني للقناة AD Sports Frequency 2019 ومعرفة محتوى البث الخاص بها، وفي أسفل المقال تجد التقرير الخاص بالبث المباشر للقناة ونحن معكم بكل جديد2

نتابع معكم كل جديد عبر نقل أخبار تردد القنوات الرياضية، ونتابع معكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية إتش دي، القناة المجانية الغير مشفرة الناقلة لكأس زايد للأندية الأبطال، ونتابع معكم كل الأخبار العاجلة من أجل رصد الأخبار الهامة، تابع المقال وتابع تردد أبو ظبي الرياضية AD Sports Frequency 2019، وننقل محتوى البث في آخر التقرير، ونتابع معكم كل جديد عبر التحديثات.

AD Sport Frequency

يمكنكم التعرف على تردد القناة الإتش دي والتردد إس دي فيما يلي HD-SD:

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 HD 2019

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12467 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية HD 1

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 HD 2019

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12467 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية HD 2

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 1 SD 2019

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12223 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية SD 1

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2 SD 2019

التردد الترميز الاستقطاب إسم القناة 12230 27500 أفقي H ابو ظبي الرياضية SD 2

الفارق بين التردد HD والتردد SD 2019

سؤال هام يطرحه الجميع، وهو ما الفارق بين تردد قناة ابو ظبي الرياضية إتش دي والتردد إس دي، ونود أن نبلغكم أن التردد إتش دي، يعمل على ريسيفر إتش دي ولا يعمل على الريسيفر العادي، والتردد الإس دي يعمل على الرسيفر العادي ويعمل على الريسيفر إتش دي، ونرصد لكم الترددات بعد أن قمنا بتجربتها بشكل شخصي، ونرحب بالتعليقات حول جودة القناة.

محتوى البث السبت 26-01-2019

ذهاب دور الثمانية من كأس زايد، مباراة الرجاء البيضاوي والنجم الساحلي على قناة أبو ظبي الرياضية 1

هل استقبلت القناة جيدًا، شاركنا بالتعليق أسفل المقال ونحن معكم بكل جديد، ونتابع معكم جدول البث الخاص.