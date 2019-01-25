كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحلقة 132 مترجمة من مسلسل قيامة أرطغرل عبر "TRT"- كاملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أذيعت مساء أمس الأربعاء الحلقة الـ 132 من المسلسل التركي التاريخي قيامة ارطغرل الذى يعد من اكثر المسلسلات التركية متابعة في تركيا والوطن العربي، حيث يترقب عشاق متابعة احداث مسلسل قيامة ارطغرل الجزء الخامس عرض حلقة المسلسل على قناة trt التركية وهى الناقلة حصريا لمسلسل قيامة ارطغرل باللهجة التركية الأصلية، ويبدأ العرض الأول لحلقات المسلسل مساء الأربعاء من كل أسبوع فى تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، على ان يتم اعادة عرض الحلقة على موقع النور بالترجمة العربية فور انتهاء الحلقة مباشرة على قناة trt التركية، كما تشترك بعض القنوات العربية باعادة عرض حلقات المسلسل وسوف نوضح لكم القنوات التى تنقل عرض مسلسل قيامة ارطغرل وترددها على الاقمار الصناعية .
تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة ارطغرل على جميع الأقمار الصناعية
– تردد قناة قطر تردد 10971 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات
– تردد قناة دعوة تردد 10727 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات
– تردد قناة اليرموك تردد 11678 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات
– تردد قناة فور شباب تردد 11316 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات
– تردد قناة الشرق تردد 11137 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي قمر صناعى النايل سات
– تردد قناة وطن تردد 11012 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي قمر صناعى النايل سات
مسلسل ارطغرل الحلقة 132 حصريا
ساعات قليلة وسيتم عرض الحلقة الجديدة 132 من الجزء الخامس، وسوف نوفير لكم الروابط التى تساعدكم من مشاهدة الحلقة مترجمة الى اللغة العربية بعد العرض الأول لها على القنوات التركية وطرق الحصول على الحلقة الجديدة بشكل مباشر من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com.
كما سيذاع مسلسل ارطغرل الحلقة 132 على بعض القنوات العربية فى اليوم التالى يوم الخميس تقوم منها قناة اليرموك الاردنية وقناة دعوة وايضا من خلال قناة وطن كما تتم اعادة الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل فى تمام الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.
اعلان الحلقة 132 قيامة ارطغرل
اليوم الاربعاء موعد عرض الحلقة 132 قيامة أرطغرل الجزء الخامس، المسلسل الاكثر متابعة فى الوطن العربى شاهد العرض الاول والحصرى الحلقة 132 من مسلسل قيامة أرطغرل الموسم الخامس على قناة trt في تمام الساعة الثامنة مساء.
سيتم اذاعة حلقة جديدة مساء اليوم من المسلسل تابعوا عرض الحلقة الحلقة 132 قيامة ارطغرل كاملة حصريا، ومترجمة بالعربية الحلقة كاملة عقب عرض المسلسل على قناة trt1 التركية بساعات.
ستقوم قناة trt التركية بعد قليل بعرض الحلقة الجديدة كاملة من المسلسل التاريخى قيامة أرطغرل الحلقة 132 الجزء الخامس باللغة التركية، على ان تقوم قناة اليرموك بنقلها بعد 24 ساعة.
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