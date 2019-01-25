كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد "رحيم".. المخرج محمد سلامة يضع توقيعه على مسلسل عمرو يوسف في رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المخرج محمد سلامة في معاينة أماكن التصوير الخاصة بمسلسله الجديد الذي يقوم ببطولته النجم عمرو يوسف وينافس به في ماراثون دراما رمضان 2019، استعدادا لتصوير أولى مشاهده خلال الفترة المقبلة.

المسلسل الجديد من إنتاج شركة "فنون مصر " للمنتجين ريمون مقار والفنان المنتج محمد محمود عبد العزيز، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الاسم النهائي للمسلسل.

المسلسل تأليف نبيل عبد الحميد و محمود حجاج وإخراج محمد سلامة و إنتاج مجموعة فنون مصر.

كان المخرج محمد سلامة قد قدم صورة مختلفة وملفتة للانظار في مسلسله رحيم الذي كان واحدا من المسلسلات التي سجلت أعلى نسب مشاهدة في رمضان الماضي.

وحرص المخرج تامر حمزة، من جانبه علي تهنئة شركة "فنون مصر" للفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار بتعاقدهم علي مسلسل جديد لموسم دراما رمضان المقبل مع النجم عمرو يوسف. وكتب التهنئة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وحرص علي الدعاء لهم بالنجاح مثل نجاح ما قدموه من قبل علي الشاشات. والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة فنون مصر ومن المقرر الإعلان عن فريق العمل خلال الفترة المقبلة. من ناحية أخرى يقوم المخرج تامر حمزة، بتصوير مسلسل "قيد عائلي" من بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز ومنة فضالي ونضال الشافعي وصبري فواز وأحمد التهامي وكارولين عزمي وأميرة هاني، ويعد التعاون الثاني بين محمد رجاء وشركة الإنتاج بعد مسلسل "الطوفان"، والثاني أيضا لتامر حمزة بعد "الأب الروحي".

كما قدم النجم عمرو يوسف مسلسل "طايع" الذي اعتبره عددا من النقاد مرحلة جديدة في تاريخ عمرو يوسف الفني، حيث شاركه في بطولته كل من عمرو عبد الجليل، سهير المرشدي، صبا مبارك والطفل أحمد داش.