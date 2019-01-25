مشاهدة "قيامة أرطغرل" مترجم عبر TRT - الجزء الخامس

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مسلسل ارطغرل الحلقة 132 حصريا

ساعات قليلة وسيتم عرض الحلقة الجديدة 132 من الجزء الخامس، وسوف نوفير لكم الروابط التى تساعدكم من مشاهدة الحلقة مترجمة الى اللغة العربية بعد العرض الأول لها على القنوات التركية وطرق الحصول على الحلقة الجديدة بشكل مباشر من خلال رابط موقع النور ALnoor TV او رابط موقع ardirilisertugrul.com.

كما سيذاع مسلسل ارطغرل الحلقة 132 على بعض القنوات العربية فى اليوم التالى يوم الخميس تقوم منها قناة اليرموك الاردنية وقناة دعوة وايضا من خلال قناة وطن كما تتم اعادة الحلقة 132 من مسلسل قيامة ارطغرل فى تمام الواحدة ظهراً من يوم الجمعة.