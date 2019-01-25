رابط استعلام نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الاول برقم الجلوس على بوابة الأزهر التعليمية الإلكترونية

سنتطرق إلي نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 الترم الأول،حيث ينتظر طلبة الصف السادس الأزهري في مصر نتائج أمتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع محفظات الجمهورية التي سوف تكون متاحة عبر بوابة الأزهر التعليمية على الأنترنت برقم الجلوس لجميع الطلاب، والمتوقع أن يكون الإعلان عن ظهورها في وقت قريب وسنكون متابعين معكم عبر تلك المقالة من أحل وضعها لكم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الازهرية

وقد انتهي طلاب الشهادة الابتدائية بجميع المحافظات من أداء الامتحانات الخاصة بهم وهم الآن في أنتظار عمليات التصحيح والمراجعة التي يقوم بها المعلمين وبعد ذلك سوف تكون النتيجة متاحة لجميع الطلاب للاستعلام عنه بوابة الأزهر التعليمي على الشبكة العنكبوتية برقم الجلوس، مع إيضاح كمل لدرجات كل مادة بشكل أنفرادي وإلي حدوث ذلك سوف نتابع أخبار ظهور النتيجة.نتائج الشهادة الابتدائية الأزهرية

نتيجة ابتدائية الأزهر 2019

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وقد أكد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس أن النتائج سوف تكون متاحة مباشرة بعد أنتهاء عمليات التصحيح وأعتمادها من شيخ الأزهر رسمياً.

بعد نهاية امتحانات طلبة وطالبات الشهادة الابتدائية الأزهرية في جميع المعاهد الأزهرية على مستوى محافظات مصر يوم الثامن من يناير الماضي، بدأت على الفور لجان التصحيح في مباشرة أعمالها، تمهيداً لصدور النتائج خلال ساعات.

كونوا متابعين معناً سنقوم بتوفير الرابط الخص بالمحافظات الأخرى أيضاً إذا ظهرت نتائجها عبر الأنترنت، مع خالص التمنيات بالنجاح لجميع الطلبة في جمهورية مصر العربية بجميع المراحل التعليمية.

موعد ظهور نتائج الأزهرية

تحدد غداً الخميس 24 يناير ليكون موعد صدور نتائج الشهادة الابتدائية الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس لجميع الطلبة في مختلف المحافظات.

وفي حالة ظهور النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية سوف نقوم بتوفير الرابط الخاص بها وإعلامكم مباشرة من خلال المقالة.

تأجيل … قال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، منتصف الأسبوع المقبل بسبب تأخير بعض المناطق في رصد الدرجات.



نتمنى مزيد من النجاح والتوفيق إلى جميع الطلاب خلال هذه المرحلة الدراسية الصعبة، من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة.

من المتوقع أن تظهر النتائج خلال يومين الاثنين والثلاثاء المقبلين، وسيتم الإعلان عنها من قبل بوابة الأزهر التعليمية على الأنترنت.

وفي حالة ظهور النتيجة الخاصة بطلاب الشهادة الإبتدائية الأزهرية سوف نقوم بتوفير الرابط الخاص بها وإعلامكم مباشرة من خلال المقالة.