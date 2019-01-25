“استعلام ” نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2019 نصف العام هنا رابط بوابة الازهر الالكترونية azhar.eg برقم الجلوس اليوم السابع

يترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية “الصف الثالث الإعدادي” azhar.eg بعد أيام من نهاية امتحانات الترم الأول في جميع محافظات مصر، حيث يفترض أن تكون نتائج الأزهرية الابتدائية والإعدادية متاحة عبر بوابة موقع الأزهر التعليمي برقم الجلوس بعد اعتمادها من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر نيابة عن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

نتيجة الاعدادية الأزهرية 2019 الترم الأول ينتظرها ألاف الطلبة والطالبات في جميع مدارس الجمهورية، حيث انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم العاشر من يناير الحالي، وبدأت أعمال تصحيح أوراق امتحانات الطلاب في اللجان المخصصة لذلك على الفور، وذلك تمهيداً لموعد اعتمادها رسمياً وإعلانها عبر بوابة الأزهر الإلكترونية على الإنترنت.

نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية “ازهر” الترم الأول من خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب، وتكون النتيجة شاملة المجموع الكلي لجميع المواد التي أدى خلالها الطالب امتحانات الفصل الدراسي الأول، وهي مواد اللغة العربية، الفقة، الهندسة، أصول الدين، العلوم، الدراسات الاجتماعية، حفظ القرآن، الجبر، التربية الفنية، اللغة الأجنبية، الثقافة الإسلامية، الحاسب الآلي.

تظهر نتائج المرحلة الأزهرية في الغالب بعد نهاية عطلة نصف العام، كما جرت العادة في السنوات الماضية، وبإمكان كافة الطلبة والطالبات الآن ترك رقم الجلوس الخاص بكم في الأسفل وسوف نقوم بالرد عليكم في أسرع وقت ممكن من خلال تلك المقالة إذا أصبحت نتيجتك متاحة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الأزهرية

يذكر أن نسبة النجاح للشهادة الإعدادية الأزهرية الدور الأول العام الماضي كانت 72.86%، ويأمل قطاع المعاهد الأزهرية في رفع نسب النجاح العامة للصف الثالث الإعدادي هذا العام عن العام الماضي لكافة المحافظات.

يمكنكم معرفة النتيجة من خلال الرابط المتواجد بالأعلي، حيث سوف تظهر النتائج من خلاله لجميع طلاب الأزهر في جمهورية مصر العربية.

خلال الأيام المقبلة من المتوقع أن تظهر نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 الفصل الدراسي الأول لجميع الطلبة عبر الأنترنت.

تأجيل نتائج الأزهر

صرح الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية والإبتدائية، منتصف الأسبوع المقبل.

كل التمنيات بالنجاح والتوفيق لجميع التلاميذ والطلاب في جمهورية مصر العربية، وإذا كان لديكم أي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات.