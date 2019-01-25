الان اضبط تردد القنوات المفتوحة الناقلة لبطولة كاس امم اسيا 2019 على النايل سات ومباراة الامارات واستراليا

تستقبل القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأسيوية 2019 بالإمارات على أطباق استقبال بأحجام مختلفة، حيث سنوضح لكم القنوات المجانية والمكسورة الشفرة بأنظمة الشيرنج على هوتبيرد وأسترا وغيرها من الأقمار دون النايل سات لمشاهدة كاس اسيا، والتي يمكنكم من خلالها مشاهدة كأس أمم أسيا 2019 دون تشفير.

ويمكنكم ضبط القنوات الناقلة لكأس الأمم الأسيوية من خلال فني تركيب، أو بواسطتكم من خلال التوجه لتعديل وضع العدسة بطبق الأستقبال حسب القمر التي تبث القنوات عليه، وفي حال كانت القنوات مشفرة يمكنكم ذلك عن طريق سيرفرات الشيرنج والبيس.

القنوات الناقلة لكأس أسيا 2019

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

وتبدأ مباراة البحرين والإمارات عقب نهاية حفل افتتاح كأس الأمم الأسيوية والذي يبدأ في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت.

وسنقوم بإضافة مزيد من القنوات الناقلة لمباريات كأس الأمم الأسيوية خلال الساعات المقبلة، علماً بإن حقوق نقل البطولة بالتعليق العربي على النايل سات حصرية على قنوات بي أن سبورت وقنوات الكأس. beIN SPORTS MAX 1 HD AR، وbeIN SPORTS MAX 2 HD AR، وAlkass EXTRA One HD.

ويمكنكم التعرف على تردد قناة سوريا الرياضية الناقلة لمباريات البطولة مجاناً على قمر أكسبريس من هنا.

إذ ظهرت أى قنوات اخرى ناقلة للقاء عمان ضد ايران على الأقمار العربية سنقوم بإيضاح ترددها من خلال تلك المقالة، وأغلب القنوات أعلاه، تحتاج أطباق استقبال فوق المتر حتى يتم استقبال أشارة القنوات بجودة عالية دون تشويش.

اليوم الجمعة، تلتقي قطر مع منتخب كوريا الجنوبية في الثالثة عصراً، والإمارات ضد أستراليا في السادسة مساءاً.