“بالمجان ترددات” القنوات المفتوحة الناقلة لكأس الأمم الأسيوية “أمم اسيا 2019” مجاناً على النايل سات بدائل BEIN SPORT ومباراة كوريا الجنوبية وقطر

تبدأ بطولة كأس الأمم الأسيوية 2019 في الخامس من شهر يناير 2019، وسط مشاركة عربية تاريخية من حيث عدد المنتخبات العربية المشاركة في تلك الدورة من البطولة الأسيوية للمنتخبات، ولهذا سنوفر لكم القنوات الناقلة لمباريات بطولة كاس أسيا بشكل مجاني ومفتوح على جميع الأقمار الصناعية المختلفة سواء عبر النايل سات والعرب سات والأوروبي والتركي والأقمار الأسيوية الأخرى.

بث مباشر السعودية واليابان

بطولة كأس أسي هذا العام ستكون الأكثر متابعة بين كل البطولات نظراً لزيادة عدد الفرق المشاركة من 16 نادي خلال البطولة الماضية إلي 24 منتخب مشارك في تلك الدورة، وقناة بي ان سبورت الرياضية القطرية هي صاحبة الحقوق الحصرية لبطولة كأس الأمم الأسيوية على الأقمار العربية بالتعليق باللغة العربية، وقد قامت القناة بإطلاق اشتراك إضافي على الاشتراك الخاص بها من أجل مشاهدة البطولة مما يصعب الأمر على الكثير من محبي كرة القدم في الوطن العربي، ولهذا سنحاول إيجاد حلول لكيفي مشاهدة البطولة.

القنوات الناقلة لكاس اسيا

القمر القناة التردد نايل سات EURO SPORT 12034 – 27500- H استرا 19E EURO SPORT الألمانية 12226-H-27500 Badr 26°E IRIB Tv3 11900 V 27500 Optus D1 ABC 1 الأسترالية 12577 – H 14294 BSAT 3A NHK BS 1 اليابانية 11966- 28860

المنتخب السعودي

تلك هي القنوات المجانية الناقلة لبطولة كأس أسيا لكرة القدم التي سوف تقام في الإمارات العربية المتحد، وينتظر أن نقوم بإضافة قنوات أخرى يفترض نقلها لكاس الأمم الأسيوية مجاناً خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن شبكة قنوات بي ‘ن سبورتس القطرية صاحبة حقوق النقل المباشرة والحصرية لعرض مباريات كأس الأمم الأسيوية حصرياً لمشتركيها على النايل سات، وسيكون هناك اشتراك إضافي على الأشتراك الأصلي وذلك عبر اشتراك في قاتي بي ان سبورت ماكس المخصصتين لعرض البطولة وتغطيتها.

وتعرض قناة سوريا الفضائية عل قمر أكسبريس الهولندي جميع مباريات بطولة أمم اسيا بالتعليق العربي وذلك عبر التردد 10983 / 12110 رأسي.

تبدأ مباريات دور الثمانية من كأس الأمم الأسيوية اليوم بلقاء قطر ضد كوريا الجنوبية في الثالثة مساءاً، والإمارات ضد أستراليا في السادسة ليلاً.