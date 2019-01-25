جاءت نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019 في مصر دور يناير عبر موقع وزارة التربية والتعليم ليهتم بها جميع أبناء تلك الفرقة، على الرغم أن هذا العام هو عام دراسي تجريبي إلا وأن الجميع يهتم بتلك النتيجة من أجل معرفة المصير القادم، علمًا بأن الامتحانات انتهت يوم 24 يناير، وبدأت عمليات التصحيح مبكرة من أجل ظهور تلك النتيجة قبل امتحانات دور مارس 2019 والتي قد تكون هذه المرة باستخدام التابلت وبطريقة إلكترونية.

نتيجة الصف الأول الثانوي العام 2019

منذ انتهاء الامتحانات، بدأ الغزو من طلاب وطالبات تلك النتيجة يغزو عالم الإنترنت لمعرفة موعد ظهور تلك النتيجة من أجل الاطمئنان، وبعد تلك التجربة التي عاشها طلاب هذه الفرقة الدراسية، قد أعلن معظم الطلاب والطالبات، أن هذا النظام جيد للغاية لأنه لا يعتمد على الحفظ بل جميع الأسئلة جاءت معتمدة على الفهم في المقام الأول والاستيعاب الجيد للدروس وكافة المقررات الدراسية.

موقع وزارة التربية والتعليم

أعلن وزير التربية والتعليم أن نتيجة أولى ثانوي عام 2019 في مصر في جميع المحافظات سيتم إعلانها في آن واحد كما يحدث في نتيجة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم، وقد أكد سيادته أنه مستمر في تطبيق نظام الثانوية العامة، حيث جاءت جميع ردود جميع الطلاب وطالبات جيدة، وقد تكون الاستفادة القصوى لهذا النظام على المدى البعيد، وأما عن امتحانات دور مارس ستكون في موعدها بلا تأجيل، نظام التعليم في مصر سيتغير كثيرًا مع هذا النظام الذي سيرفع من شأنه بين الدول المتقدمة.

علمًا بأن الاستعلام عن النتيجة سيكون برقم الجلوس وليس بالاسم، كما من المؤكد أن يكون هناك عدد لا بأس منه من المواقع الإلكترونية الرسمية ستقوم بنشر نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 في مصر دور يناير، وأهمها بالطبع موقع اليوم السابع وموقع مصراوي.