تعرفي على وصفة طبيعية تخلصك من برودة القدمين بالشتاء

يعاني الكثير من الأطفال والشباب وكبار السن من برودة القدمين في فصل الشتاء، وذلك لزيادة برودة الطقس، وعلى الرغم من المحاولة بشتى الطرق لتدفئة القدمين، إلا أنها لا تؤثر على برودة القدمين.

وتقدم أستاذ الطب البديل والعلاج بالأعشاب، الدكتورة حكيمة المالكي، وصفة طبيعية للتخلص من برودة القدمين بفصل الشتاء وهي كالتالي:

تحضر ملعقة من زيت الكافور.

ملعقة من زيت النعناع.

ملعقة من زيت جوز الهند.

حلة بها بماء ساخن.

طريقة إعداد الوصفة: