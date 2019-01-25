أحدث عروض كارفور اليوم في مصر شهر يناير 2019 – تخفيضات أسعار عيد ميلاد كارفور على المنتجات والشاشات والأجهزة الكهربائية

عروض كارفور اليوم في مصر لعام 2019، وذلك عبر صور خاصة بعروض التخفيضات على جميع المنتجات في صفحة واحدة، حيث يعتبر أبرز ما يميز عروض كارفور مصر لهذا الشهر هو عروض الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها وماركاتها الشهيرة، والتي تقدم تخفيضات كبيرة نسبياً مقارنة بالمحلات الخارجية.

وتمتد العروض الخاصة بهذا الشهر لمدة خمسة وثلاثون يوماً متواصلة، بداية من يوم الثلاثاء 1 يناير 2019 وحتى يوم الإثنين الموافق 2 فبراير 2019، ويمكن للجميع الشراء عبر 39 منفذ وفرع لسلسلة كارفور الشهيرة، كما يمكن الشراء عبر الأنترنت من الموقع المخصص لذلك.

عروض كارفور اليوم في مصر

عبر الصور التالية نستعرض معكم كتالوج عروض شهر يناير من كارفور مصر، والذي جاء تحت عنوان عروض عيد ميلاد كارفور السادس عشر في مصر، وشعار كارفور أكتر من مجرد توفير، حيث كانت العروض على النحو التالي عروض عيد ميلاد كارفور مصر عروض الشاشات من كارفور مصر عروض كارفور على الشاشات عروض الموبايلات من كارفور عروض الأجهزة الكهربائية عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية عروض الشاشات أسعار الشاشات في كارفور