نصائح هامة للحصول على شعر ناعم وصحي

ترغب العديد من الفتيات في الحصول على شعر ناعم صحي لامع بشكل مرغوب فيه، حيث يعد شعر الأنثى هو تاجها، ولابد من الاهتمام به والعناية بصحته، ولذا نقدم لكي مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها للحصول على شعر ناعم جميل وهي:

تناول كمية كبيرة من الخضروات والفاكهة، فهي هامة للغاية للشعر، وتساقطه، وكذلك التغذية السليمة. الاعتماد على فيتامين الزينك، لأنه يعمل على تقوية بوصيلات الشعر. تناول كمية كبيرة من الماء في الشتاء والصيف. وضع خلطة من الزيوت الطبيعية مرتين بالأسبوع، وتركهم على الشعر مدة ساعتين على الأقل قبل أن يتم غسله. غسل الشعر بالشامبو الذي لا يتضمن كيماويات، لأنها تعمل على ضعف الشعر، واستخدام بديل الزيت. تصفيف الشعر يوميًا قبل النوم، لأنه يعمل على تنشيط الدورة الدموية لفروة الرأس. الابتعاد عن صبغات الشعر، وفرده، لأنها تؤدي إلى إرهاق الشعر وبصيلاته بشكل كبير.