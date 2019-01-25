شاهد نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019 الآن| مجموعة منتخب قطر في كوبا أمريكا

إليكم نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019، والتي من المنتظر أن تجري بعد قليل، في مدينة ريو دي جانبيو بالبرازيل، ومن المنتظر أن يكون موعد مباريات كوبا أمريكا 2019 هذا العام، في شهر يونيو بالبرازيل، ونتائج قرعة كوبا أمريكا 2019، تعرف مشاركة إثني عشرة منتخب، من بينهم منتخب عربي، هو المنتخب القطري، كما سيكون منتخب اليابان، ضمن المنتخبات المشاركة في مباريات كوبا أمريكا 2019ـ، وذلك بدعوة من اتحاد أمريكا اللاتنية لكرة القدم.

نتائج قرعة كوبا أمريكا 2019

من المنتظر أن يتم تقسيم المنتخبات إلى ثلاثة مجموعات، بتواجد أربعة منتخبات في كل مجموعة، حيث ستعرف المجموعة الأولى، مشاركة منتخب البرازيل، بصفته البلد المستضيف لمباريات بطولة كوبا أمريكا، وفي الأسفل ستجدون نتيجة قرعة كوبا أمريكا 2019.

المجموعة الأولى من كوبا أمريكا

المنتخب الأول البرازيل المنتخب الثاني بوليفيا المنتخب الثالث فنزويلا المنتخب الرابع البيرو

المجموعات الثانية من كوبا أمريكا 2019

المنتخب الأول الأرجنتين المنتخب الثاني كولومبيا المنتخب الثالث البار جواي المنتخب الرابع قطر

المجموعة الثالثة من كوبا أمريكا 2019

المنتخب الأول أوروجواي المنتخب الثاني الإكوادور المنتخب الثالث اليابان المنتخب الرابع تشيلي

وستنطلق مباريات كوبا أمريكا، بتاريخ 14 بونيو/جزيران 2019، وسيكون الموعد في مباراة الافتتاح، معا مباراة البرازيل وبولفيا.