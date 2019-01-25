تعرفي على طريقة عمل “تارت التفاح” بطريقة سهلة لحلوى شتوية لذيذة

يعد تارت التفاح من الحلويات الغربية التي نالت شهرة كبيرة بالدول العربية، ويمكن أن يتم تقديمها للأسرة مع الشاي أو القهوة في الفطار والعشاء، خاصة في أيام الشتاء شديدة البرودة.

مقادير عمل تارت التفاح:

2 كوب ونصف من الدقيق.

رشة من الملح.

كوب من الزبدة.

بيضة واحدة.

كوب ونصف من السكر البودرة.

4 تفاحات مقطعين إلى مكعبات أو شرائح.

ملعقة من القرفة المطحونة.

نصف كوب من السكر.

طريقة عمل تارت التفاح: