تعرفي على طريقة عمل “تارت التفاح” بطريقة سهلة لحلوى شتوية لذيذة

يعد تارت التفاح من الحلويات الغربية التي نالت شهرة كبيرة بالدول العربية، ويمكن أن يتم تقديمها للأسرة مع الشاي أو القهوة في الفطار والعشاء، خاصة في أيام الشتاء شديدة البرودة.
مقادير عمل تارت التفاح:
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- رشة من الملح.
- كوب من الزبدة.
- بيضة واحدة.
- كوب ونصف من السكر البودرة.
- 4 تفاحات مقطعين إلى مكعبات أو شرائح.
- ملعقة من القرفة المطحونة.
- نصف كوب من السكر.
طريقة عمل تارت التفاح:
- خلط الدقيق مع الملح مع السكر البودرة والزبدة والبيضة، ويتم خفقهم جيدًا.
- يتم دهن صينية بالزبدة، ووضع العجين بها، وتخريم العجين بالشوكة، وإدخال الصينية للفرن الساخن لمدة نصف ساعة.
- يتم وضع السكر على النار، وإضافة 3 ملاعق من الزبدة، ثم وضع شرائح التفاح المقطع بها، والقرفة، مع التقليب لمدة عشر دقائق، وبتم خروج التارت من الفرن يترك بعض الوقت ويتم وضع التفاح المكرمل عليه.