تعرفي كيف يمكنك إنقاذ طفلك في حالة ابتلاعه جسم غريب

يعد ابتلاع الأطفال للأجسام الغريبة من المشكلات الشائعة، حيث يقوم الطفل باستكشاف الأشياء ووضعها في فمه، ويبتلعونها دون قصد أثناء اللعب.

وقال أخصائي طب الأطفال وحديثي الولادة، الدكتور محمد منير، أن ابتلاع الأطفال لجسم غريب، مثل دبوس، أو مكسرات، أو بونبوني، أو أي شيء يصاحبه كحة مستمرة إلى حين خروج هذا الجسم من مجرى الهواء، لافتًا أن الكحة قد تظل شهورًا إلى حين خروج الجسم الغريب.

وأضاف أنه في حالة شك ابتلاع الطفل لجسم غريب يتم عمل أشعة مقطعية بمنظار تخيلي، ويحذر من مداعبة الطفل أثناء الأكل، والتصرف السريع في حالة الاختناق، بأن يتم حمل الطفل من قدمه، ويكون رأسه أسفل، والضرب على ظهره بقوة 5 مرات حتى يقدر على التنفس بشكل طبيعي.

وأشار أنه يمكن أن يكون ظهر الطفل ملتصق مع صدر الأم أو الأب، وضمه بقوة، والضغط على منطقة المعدة بعدد من المرات إلى حين خروج الجسم الغريب، ومعاودة التنفس بشكل طبيعي.