كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تامر حمزة يهنئ "فنون مصر" بعد تعاقدهم مع عمرو يوسف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المخرج تامر حمزة، علي تهنئة شركة "فنون مصر" للفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز والمنتج ريمون مقار بتعاقدهم علي مسلسل جديد لموسم دراما رمضان المقبل مع النجم عمرو يوسف. وكتب التهنئة علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وحرص علي الدعاء لهم بالنجاح مثل نجاح ما قدموه من قبل علي الشاشات. والمسلسل من إخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة فنون مصر ومن المقرر الإعلان عن فريق العمل خلال الفترة المقبلة. من ناحية اخري يقوم المخرج تامر حمزة، بتصوير مسلسل "قيد عائلي" من بطولة ميرفت أمين وعزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وسيمون ومحمد رياض ودنيا عبد العزيز ومنة فضالي ونضال الشافعي وصبري فواز وأحمد التهامي وكارولين عزمي وأميرة هاني، ويعد التعاون الثاني بين محمد رجاء وشركة الإنتاج بعد مسلسل "الطوفان"، والثاني أيضا لتامر حمزة بعد "الأب الروحي".

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