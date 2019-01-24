موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي – نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019 قريبا

أصبح موقع نتائج التعليم الأساسي من أهم وأبرز المواقع التعليمية الآن، وبعد ظهور كافة نتائج النقل الابتدائي والنقل الاعدادي في القاهرة، تبقى الآن نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019، علمًا بأن جميع طلاب وطالبات تلك الفرقة الدراسية يتمنون سرعة ظهورها من أجل تحديد الكثير من الأمور التعليمية قبل بداية الترم الثاني، إما بالاستمرار على نفس النهج أو تغيير المسار الخاص بالدروس والاستذكار.، علماً بأن بأن الاستعلام لطلاب نتيجة الصف الثالث الاعدادي في القاهرة الفصل الدراسي الأول 2019 بواسطة الرقم الومي داخل موقع التعليم الأساسي.

موقع نتائج بوابة التعليم الأساسي

هذا الموقع هو الموقع الرسمي التابع إلى وزارة التربية والتعليم والقائم والمسؤول الأول والأخير في إعلان نتائج طلاب وتلاميذ محافظة القاهرة، لذا وفور إتمام عملية التصحيح ورصد الدرجات، تذهب درجات هؤلاء الطلاب والتلاميذ إلى إدارة ها الموقع من أجل تحميلها، ثم فتح الستار أمام أصحابها والاطمئنان على مجهود الترم الأول.

نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019

انتهت امتحانات الاعدادية في القاهرة 23 يناير، وبدأ العد التنازلي في التراجع وذلك بعد قرب الانتهاء من تصحيح أوراق الامتحانات والتي تأتي بعدها مرحلة مراجعة تلك الأوراق من حيث الدرجات وإجابات الأسئلة، ومن ثم رصد الدرجات، ثم تأتي الخطوة الأخيرة وهي إرسال نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة 2019 إلى موقع نتائج التعليم الأساسي من أجل الإعلان والظهور، علمًا بأن قد يكون بداية الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام الدرسي موعد الظهور.

رابط موقع بوابة التعليم الأساسي موقع بوابة التعليم الأساسي

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2019

انتهت امتحانات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2019 في القاهرة يوم 9 يناير، وبدأت عملية تصحيح أوراق الامتحانات تجرى على قدم وساق، وقد باتت على الانتهاء، ومن ثم عملية رصد الدرجات، أما من الجانب الآخر، فأكد تلاميذ تلك المرحلة أن امتحانات الفصل الدراسي الأول جاءت جميعها من المقرر الدراسي ولم تخرج عنه، أما موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول في القاهرة ستكون في موعد أقصاه 20 يناير الجاري في جميع مدارس القاهرة وعلى موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2019

أما عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول في القاهرة، فهي أيضًا مماثلة يوم 20 يناير الجاري كحد أقصى، أما عن طبيعة الامتحانات هذا الترم لتلك الفرقة، فجاءت سهلة ومتوسطة في معظم الإدارات التعليمية بالمحافظة، وأكد الكثير من تلاميذ تلك الفرقة الدراسية، أن امتحانات هذا الفصل الدراسي تتسم بالأسئلة المباشرة دون تعقيد. نتائج النقل الابتدائي والاعدادي

نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2019

جاءت نتيجة ابتدائية الترم الأول 2019 في القاهرة (الصف السادس الابتدائي) لتشغل الكثير للغاية، ولابد أن ننوه إلى سيادتكم بأمر هام، أن الصف السادس الابتدائي أصبح مرحلة نقل وليس شهادة، حيث مازال الكثيرون يعتقد أن تلك الفرقة هي من الشهادات، وهذا ليس صحيح، فقد تغير هذا النظام منذ سنتين، أما عن موعد نتيجة ابتدائية القاهرة 2019 ستكون أيضًا في نفس الموعد.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2019 في القاهرة

انتهت امتحانات الصف الأول الاعدادي يوم الإثنين الموافق 14 يناير 2019، ومن المفترض أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الاعدادي يوم 16 يناير، علمًا بأن نتائج النقل الاعدادي تظهر دائمًا بعد انتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية بأيام قليلة للغاية، علمًا بأن الاستعلام عن تلك النتيجة سيكون برقم القومي داخل موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2019 في القاهرة

انتهت امتحانات النقل الاعدادي في محافظة القاهرة يوم 14 يناير 2019، وبعدها سنبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية المقرر لها يوم 16 يناير، لذا فقد تظهر نتائج النقل الإعدادي بعد امتحانات الصف الثالث الاعدادي مباشرةً كحد أقصى 27 يناير الجاري، علماً بأن سيتم الاستعلام عن نتيجة باستخدام الرقم القومي داخل موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي.

جاءت نتيجة العينة الأولى العشوائية من نتيجة الشهادة الاعدادية في القاهرة الترم الأول 2019 جيدة على حد كبير، وقد يعكس ذلك وعي الطلاب والطالبات بتلك المرحلة الدراسية الهامة.