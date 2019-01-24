موقع الأزهر الإلكتروني للنتائج | الاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية الأزهرية .. الإعدادية الأزهرية من خلال بوابة الأزهر التعليمية

نتائج المرحلة الابتدائية الأزهرية وكذلك المرحلة الإعدادية الأزهرية بجميع الصفوف يمكن الاستعلام عنها من خلال azhar eg splash رابط موقع الأزهر التعليمي 2019 “البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف” لذلك فتيسيرا على طلاب المعاهد الأزهرية الابتدائية والإعدادية في الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2019 وجميع الصفوف لسنوات النقل،وكذلك الشهادة الإعدادية والصفوف الأول والثاني الإعدادي الأزهري الأزهرية للتيرم الأول، حيث أن بوابة الأزهر الإلكترونية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج المعاهد الأزهرية لجميع المراحل الدراسية، حيث يتم إعلان نتائج المراحل الدراسية الأزهرية المختلفة عن طريق بوابة الأزهر التعليمية للعام الدراسي 2018/2029 باستخدام رقم الجلوس.

هذا وقد صرحت مصادر بالمعاهد الأزهرية أن تصحيح أوراق الإجابات الخاصة بالطلاب يتم فور الانتهاء من كل مادة تم الانتهاء من تأدية الامتحان بها، وذلك لسرعة إعلان نتائج الامتحانات الأزهرية فور الانتهاء من تأدية جميع الامتحانات، هذا وقد صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأن الامتحانات تتم في جو من الهدوء دون شكاوى تذكر من صعوبة الامتحانات.

الاستعلام عن النتائج من خلال رابط موقع الأزهر التعليمي 2019

موقع الأزهر الشريف للنتائج

حيث أن رابط بوابة الأزهر الإلكترونية هو الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام عن نتائج جميع المراحل الدراسية بدأ من المرحلة الابتدائية مروراً بالمرحلة الإعدادية وانتهاء بالمرحلة الثانوية، لذلك فقد قام القائمون على التعليم الأزهري بتطوير النظام الإلكتروني للبوابة، وذلك للتيسير على طلاب المعاهد الأزهرية في الاستعلام عن نتائجهم، ومن الجدير بالذكر أن موقع الأزهر التعليمي لا يعتبر المصدر الوحيد للاستعلام عن نتائج الطلاب، فيجب على الطلاب والطالبات مراجعة المعاهد التابعين لها للتأكد من صحة نتائجهم.

الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي بوابة الأزهر الإلكترونية أولا من هنا.

طرق الاستعلام عن نتيجة جميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية

بوابة الأزهر التعليمية

دائما ما يقوم الأزهر الشريف بمواكبة كل تطور يطرأ للتيسر على المنتسبين له من طلاب وطالبات، لذلك فقد قام القائمون على أمر التعليم الأزهري باستحداث طريقتين يمكن من خلالهما الاستعلام عن نتائج جميع المراحل الدراسية بالمعاهد الأزهرية.

الطريقة الأولى للاستعلام عن نتائج جميع المراحل الدراسية

هذه ايسر الطرق للاستعلام عن نتيجة المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف الدراسية، وكذلك الشهادة الإعدادية وصفوف النقل الأول الإعدادي والثاني الإعدادي، وتتلخص هذه الطريقة في الدخول على رابط موقع الأزهر الإلكتروني التالي: موقع الأزهر الشريف لنتائج الامتحانات، ويتم تفعيل رابط النتائج فور اعتمادها وتحميلها على الموقع الإلكتروني للأزهر الشريف، حينها يمكن الدخول لموقع نتائج الأزهر الشريف واتباع التالي:

كتابة رقم الجلوس في المكان المخصص لذلك

الضغط على كلمة بحث

سيتم عرض نتيجة الطالب بالدرجات التي حصل عليها في جميع المواد

الطريقة الثانية للاستعلام عن النتيجة

هذه الطريقة خاصة بالشهادات، وتستخدم لطلاب الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وتتلخص هذه الطريقة في تحميل تطبيق الاستعلام عن النتائج للشهادات الأزهرية، وهذا التطبيق على الهاتف المحمول فقط،ويتم التحميل من خلال الرابط التالي: بوابة الأزهر الإلكترونية على المحمول.

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ونتمنى أن نكون من خلال هذا التقرير الموجز أن نكون قد يسرنا عليكم في الاستعلام ومعرف النتائج للمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية الأزهرية، كما يمكنكم ترك أي سؤال أو استفسار في تعليق على هذا التقرير ، ونحن من خلال موقعنا سنجيب على جميع جميع التعليقات ونتمنى لكم النجاح والتفوق، وسنتابع معكم كل ما يصدر من تصريحات وأخبار بخصوص النتائج، فداوم عزيزي الطالب وعزيزتي الطالبة على زيارة هذا التقرير.