كورة اونلاين hd لايف بث مباشر الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري اليوم يلا شوت حصري يوتيوب hd اون لاين يلا شوت كورة أونلاين تعليق بلال علام

رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر اليوم الخميس في لقاء مؤجل من الاسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري، حيث يستضيف نادي الزمالك اليوم ضيفه بيراميدز على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، وسنرصد لكم موعد مشاهدة مباراة الزمالك والاهرام، ورابط بث مباشر أون لاين كورة ستار يلا شوت كورة لايف لأحداث اللقاء قبل بدايته بدقائق.

الزمالك وبيراميدز بث مباشر

يقدم موقع “عرب فور نيوز” خدمة بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في البطولة المحلية، بالتعليق العربي للمعلق الرائع حاتم بطيشة، وتضمين فيديوهات بث مباشر سريعة ومباشرة من يوتيوب وغيره من مواقع البث الحي السريعة.

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز لايف

مباراة الزمالك وبيراميدز مباشر يلا شوت

يبدأ موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الخميس 24 يناير في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة التاسعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك اليوم على قناة أون سبورت hd بدون تقطيع على النايل سات.

الزمالك ضد بيراميدز يلا شوت

قبل بداية مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز، تعاقد نادي الأهرام مع أكثر من لاعب من أجل خوض المواجهة المرتقبة في الشارع المصري، حيث ضم المهاجم السوري عمر خربين واللاعب الدولي لمنتخب بيرو كريستيان بينافينتي، كما ضم عبدالله السعيد والمهاجم عمرو مرعي وغيرهم منذ بداية الانتقالات الشتوية، أما الزمالك فقد تعاقد مع صفقة وحيدة وهو المهاجم الدولي المغربي خالد بوطيب، الذي سجل هدف ضد اسبانيا في المونديال الأخير.

رابط مشاهدة الزمالك وبيراميدز اون لاين

وسيغيب عن الزمالك في تلك المباراة اللاعب المتألق يوسف أوباما بسبب الإيقاف، حيث سيحاول كريستيان جروس المدير الفني للفريق تعويض فقدان أوباما بوضع ثنائي رأس حربة لزيادة القوة الهجومية.

.تراجع الجهاز الفني لنادي الزمالك عن الدفع باللاعب حازم إمام بدلاً من حمدي النقاز على الجهة اليمنى، بحسب مصادر من داخل النادي.

في المقابل من المتوقع أيضاً أن نشاهد اللاعب السوري عمر خربين في المباراة الأولى له في الدوري المصري أمام نادي الزمالك في هذا اليوم.

وهناك حالة من التحدي خلال الفترة والمناكفات بين مجلس إدارة الزمالك وتركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز خلال الفترة الماضية التي وصفها أمير مرتضي منصور بالظريفة.

ومن المتوقع أن يستعين جروس بالوافد الجديد خالد بوطيب لدعم الفريق هجومياً في تلك المباراة الهامة في مشوار الأبيض نحو التتويج بالبطولة المحلية.

إليكم هذا البث وتعادل إيجابي حتى لآن في اللقاء بين بيراميدز والزمالك.