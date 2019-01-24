مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم بث مباشر اون سبورت يوتيوب لايف يلا كورة

يستقبل نادى الزمالك نظيره نادى بيراميدز على ملعب بتروسبورت مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة وهى مباراة مؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري.

يحتل نادى الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 41 نقطة خلال 16 مباراة خاضها، أما نادى بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة خلال 19 مباراة خاضها.

موعد مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر قناة أون سبورت

يواجه الزمالك فريق بيراميدز فى تمام الثامنة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة المؤجلة من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويمكن مشاهدة المباراة على قناتى أون سبورت وقناة النيل للرياضة على القمر الصناعي المصري نايل سات.

التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة ضد بيراميدز بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى، وفى الدفاع كل من محمود علاء ومحمد عبد الغنى وحمدي النقاز وعبد الله جمعة، وفى الوسط كل من طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد المنعم كهربا ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي، وفى الهجوم عمر السعيد.

ويغيب عن الزمالك كل من أيمن حفنى ومحمود الونش لعدم الجاهزية الفنية، والحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش بسبب الإيقاف الذي تعرض له عقب مشاجرته مع حارس الاتحاد الهاني سليمان، وأيضا يفتقد الزمالك لخدمات المتألق يوسف أوباما بسبب الإنذار الثالث.

التشكيل المتوقع لبيراميدز في المباراة

من المتوقع أن يخوض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من المهدى سليمان لحراسة المرمى، وفى الدفاع كل من عبد الله بكرى وأحمد أيمن منصور ورجب بكار وعمر جابر، وفى الوسط كل من إيريك تراوري ونبيل دونجا وعبد الله السعيد وماركوس كينو.

سيفاضل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بين كل من محمد مجدى قفشة وبينافينتى المنضم حديثا لاعب منتخب بيرو، وأيضا سيفاضل في الخط الأمامي بين كل من سيفونتي المهاجم الإكوادوري والسوري عمر خريبين.

حكم المباراة

أسندت لجنة التحكيم برئاسة عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز في المباراة المقررة بينهما مساء الخميس للحكم الإيطالي المعروف جيانلوكا روتشى الذي حصل على الشارة الدولية عام 2008 وأدار ثلاث مباريات في مونديال روسيا الأخير.

ووصل طاقم التحكيم الإيطالي بقيادة روتشي القاهرة مساء الأربعاء، ويتميز الحكم بالهدوء خلال إدارته للمباريات، وكان نادى بيراميدز قد أعلن في وقت سابق رغبته في استقدام حكام دوليين من أوروبا وهو ما استجاب له الاتحاد المصري لكرة القدم.

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