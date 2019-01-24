روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019 من بوابة الأزهر التعليمي قريبا

يتطلع طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الترم الأول عبر بوابة الأزهر التعليمي، كان الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية قد أكد على قرب اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية.

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية من موقع الأزهر التعليمي من هنا (لم تظهر بعد)

كانت كنترولات الشهادة الاعدادية الأزهرية قد أنهت عمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب الإعدادية الأزهرية من أجل ضمان حصول كل الطلاب على حقوقهم والتأكد من مراجعة أوراق الإجابة أكثر من مرة وهو الأمر الذى يضمن حصول الطلاب على درجاتهم.

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية 2019

يمكن لكل الطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية من خلال إدخال رقم الجلوس الخاص بكم فى تعليق منفصل فى الموضوع، وسوف يعمل فريق عمل موقع عرب فور هوست على جلب نتيجة الاعدادية الأزهرية فور ظهورها.

كان من المفترض اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية الأزهرية اليوم الخميس وهو مالم يتم نظرا لانتظار اعتماد شيخ الأزهر لنتيجة الشهادة الابتدائية والاعدادية الأزهرية معا ومن ثم رفعها على موقع الازهر التعليمي لتتاح لكل الطلاب، كان طلاب الشهادة الاعدادية الأزهرية قد انتهوا من امتحانات الاعدادية الأزهرية فى العاشر من يناير.

ويتطلع الطلاب للحصول على درجات مرتفعة قبل استكمال الفصل الدراسي الثاني وهو الذى يبدأ فى التاسع من فبراير المقبل فى كافة المعاهد الأزهرية.